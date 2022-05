Todo fue publicidad: Sebastián Yatra aclaró su ‘tiradera’ a Raw Alejandro y Camilo

Sebastián Yatra fue tendencia en redes sociales este 26 de mayo tras darse a conocer un video en un restaurante afirmando que Raw Alejandro y Camilo no amaban a sus parejas “Ni Camilo ni Rauw están enamorados. Mira, me he dado cuenta en los años que llevo trabajando en esta profesión”, mencionó en el video en conversación con Susana Giménez.

Después de unas horas de que dicho video rondara en redes sociales, especialmente en Twitter, mediante su perfil oficial de Instagram, Sebastián salió a aclarar que se trataba de una parte de la letra de su nueva canción, pero que no lo decía enserio “Sorry @rauwalejandro @camilo es una tiradera de amor los quieroo”, mencionó en la descripción del video.

Las respuestas de sus colegas artistas y de sus seguidores fueron demasiado controversiales “Los que creyeron que podías hacer algo así 😂”, “Que lista soy sabía q ibas a sacar canción”, “Sabíaaaaaaa nueva canción”, “No nos ilusiones con nuevas canciones”, “Para cuando la canción completa”, fueron algunos de los comentarios que recibió el artista en su más reciente video.

El cantante no ha revelado oficialmente su nuevo sencillo ni su nombre, pero lo que si es seguro es que la ‘tiradera’ hacia sus colegas sí está presente en la letra de su nuevo trabajo musical.