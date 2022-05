Continúa su tormento: Nuevo capítulo en polémica por pago de impuestos de Shakira

En el 2020 se conoció con detalles inéditos el caso de la cantante Shakira que tendría que enfrentar a la ley española por haber evadido 14.5 millones de euros en un lapso de tiempo: 2012 y 2014.

Varios famosos se han visto envueltos en este tema, cantantes, actores, incluso presidentes, que han evadido los impuestos de diferentes países a través de los paraísos fiscales, unos territorios que se caracterizan por prestar ciertos beneficios a las empresas externas con sede allí.

Lea también: Padre de Sebastián Vega llama manipuladora a Natalia Castillo, mamá de Matías

Shakira apeló a que ella no duró el tiempo necesario en España, en dicho tiempo, cuando se supone que ya estaba con Gerard Pique. A pesar de que ella ya pagó los 14. 5 millones de euros que España le exigía más otros tres de impuestos, no evitará que sea llamada a declarar ante la Fiscalía.

Susana C. investigadora encargada del caso de la cantante colombiana, le siguió los pasos desde el 2011 para comprobar que efectivamente Shakira estuvo en España el tiempo necesario para tener que pagar impuestos, impuestos que ella evadió por completo. A través de recibos de peluquería, mercado, compras en almacenes, etc. No solo de ella, sino también de su equipo de trabajo.

Lea también: La sorpresa que le dieron a Tarzán, sus archienemigos en El Desafío The Box

En un comunicado que conocimos años anteriores por parte de Shakira sobre el tema, ella alega que jamás ha tenido problema con los impuestos en el resto de paises que ha tenido que pagar, además defiende la integridad de su equipo que al igual que ella, se han regido a las indicaciones de expertos en el tema.

Shakira seguirá defendiendo su inocencia “a través de la presentación de argumentos jurídicos de peso, pruebas contrastables e informes periciales de profesionales de reconocido prestigio en el ámbito tributario”. Habrá que esperar en que termina este proceso legal en el que se está viendo envuelta Shakira.