La nueva odiada de MasterChef ya está en el top 10

MasterChef, aparte de ser un lugar donde muchos de los espectadores aprenden de cocina y donde ven a sus famosos preferidos desenvolverse y sacar lo mejor y lo peor de ellos, es donde se ve quién es quién, como afirman en redes sociales.

Es obvio que en medio de una competencia, los concursantes solamente van con un solo objetivo: ganar. A pesar de que en esta nueva temporada los famosos se han destacado por ser solidarios y amistosos entre ellos, lo cierto es que en muchas oportunidades han tenido que dejar de serlo para sobreponer su supervivencia en el programa y llegar a ser los ganadores.

Lea también: MasterChef, ¿A dónde va la comida que sobra?

Teniendo esto en cuenta, hay celebridades que no se han destacado por una personalidad sincera y transparente, como le ha pasado, por ejemplo, a Isabella, quien desde el inicio se perfiló como la más odiada, incluso llegando a ser llamada la nueva Carla, quien recordemos no solo fue al ganadora de la temporada pasada, sino la más polémica.

Ahora, esta temporada ya está llegando a su fin y con ello, los últimos concursantes que han logrado tener menos errores a lo largo del reality. Las primeras en ingresar han traído un sabor amargo, pues Manuela Gonzales fue la segunda y trajo mucha alegría a los fanáticos que desde un inicio la apoyaron.

El trago amargo llegó, para muchos, cuando Aída Morales entró, ya que se ha vuelto una de las más odiadas del programa porque dicen que es muy hipócrita.

Lea también: Epa Colombia salió en ropa interior al balcón de su nuevo Penthouse a gritar

En esta oportunidad, Aída era la responsable de conformar las parejas que se pelearían otra entrada al podio de los 10, pero como eran 7 concursantes, uno de ellos tenía que quedarse solo, así que Aída decidió que fuera Corozo, lo que para él fue una desventaja completa. Aparte de eso, Aída afirmó que en plena recta final, tenían que salvarse como ellos pudieran.

Esta acción no fue muy bien tomada por los espectadores en redes sociales “Que no se note la actitud desagradable de Aída hacia corozo” “Las buenas intenciones de Aída con Corocito no me convencen” “Le estoy cogiendo un fastidio a Aída Morales”