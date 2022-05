¿Ahora también es tóxico? Tarzán sintió celos de ‘Criollo’ en el Desafío

Uno de los más participantes más polémicos de la edición 2022 del reality show ‘Desafío: The Box’ ha sido el capitán del equipo ‘Alpha’, Tarzán. En más de una ocasión el deportista ha causado descontentos en los televidentes y usuarios de las diferentes redes sociales por comentarios o maneras de asumir ciertas situaciones dentro del programa.

Dormir cuando el equipo la está pasando mal, no ayudar a sus compañeros con los castigos, e incluso, los reclamos en contra de Okendo son algunas de las situaciones que no han pasado desapercibidas. Sin embargo, en la emisión del 19 de mayo hubo una actitud que para muchos fue tomada como algo divertido y un momento de “recocha”, mientras que para otros solo demostró una vez más que Tarzán no es el tipo de persona con el que quisieran compartir.

Tarzán sintió celos de Criollo

Desde hace unas semanas es bien sabido que en ‘Alpha’ existe una atracción del capitán por Karol. En su momento el también participante de los costeños le hizo un detalle que habló muy bien de sus intenciones.

No obstante, Karol comentó que durante una de las noches en la competencia soñó con uno de los concursantes que más se ha robado las miradas durante esta temporada, Criollo. La ‘súper humana’ comentó que además de haber notado la presencia del excapitán del equipo Omega, este habría intentado besarla en repetidas ocasiones durante ese sueño.

Tras la descripción dada por Karol, Tarzán aseguró que había “una nueva razón para sacar a Criollo” y que aunque a ella le parecía gracioso, a él no tanto.

Las reacciones

#DesafioTheBox2 Tarzan escuchando el sueño de karol con criollo pic.twitter.com/TX1ln0XlAV — Gabriel (@GaboFPE) May 20, 2022

Vea aquí el momento: