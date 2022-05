‘Maleja’ del Desafío superó la drogadicción de esta manera

Cada uno de los participantes del Desafío: The Box en su edición 2022 tiene una historia bastante particular. No obstante, uno de los personajes más comentados del reality show es ‘Maleja’, la capitana del equipo Gamma. Su fortaleza le ha permitido salir adelante en situaciones bastante complicadas como el abandono por parte de su padre o el complicado cáncer que padece su hermana.

La deportista ha sido tendencia en repetidas ocasiones debido a que abiertamente ha confesado que su trabajo está relacionado con la creación de contenido digital para adultos y también porque confesó que en su momento llegó a “tocar fondo” debido a su adicción a las drogas.

De hecho, Maleja fue entrevistada por el programa de entretenimiento del Canal Caracol: La Red y allí confesó cómo fue su proceso para superar esta difícil etapa de drogadicción.

La ‘súperhumana’ comentó que inició en el mundo de las drogas desde los 14 años debido a que alguien le ofreció marihuana y posteriormente, con el paso del tiempo conoció qué fue vivir y pasar noches en el ‘Bronx’, dormir en la calle y otras dificultades.

“Fueron más o menos seis años. No llegué al punto de ser una indigente o a tener un costal en mi espalda, no. (...) Dormí esa noche en un parque y desperté con mucha hambre, llamé a mi hermana y le dije. Ella me dijo ‘las puertas de mi casa siempre están abiertas’, fui y desde ahí nunca volví a la calle”, comentó Maleja.

Reconoció que tuvo que pedir ayuda sumada a mucha voluntad para poder superarse, sin embargo, cuenta que las noches eran muy difíciles en su proceso de desintoxicación y que la única manera en que superaba esto era saliendo a correr dentro del conjunto residencial donde vivía, enamorándose así del deporte.

La concursante quiere ganar El Desafío y con el dinero del premio pretende crear una fundación con la que quiere fomentar el deporte para niños en condición de vulnerabilidad. Además, quiere seguir estudiando para convertirse en actriz.