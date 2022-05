¿Daniela Ospina entrará al mundo de la música? Esto dijo la modelo

Daniela Ospina ha abarcado varias facetas, comenzando como deportista, pasando por empresaria hasta llegar a influencer. Pero tal y como demostró en 2021, la colombiana podría tener un nuevo interés al cual sacarle provecho: la música.

A través de una entrevista con el medio Latinx Now, Ospina estuvo hablando de todas sus facetas, comentando sobre sus proyectos como emprendedora y su relación con las redes sociales. Pero cuando uno de los conductores le preguntó sobre su futuro en el mundo de la música, la respuesta de la colombiana no fue muy positiva, aunque no le cerró las puertas a los grandes escenarios.

“Yo creo que está complicado, creo que no se me da muy bien. En la ducha o algo así sí me funciona”, dijo Daniela Ospina entre risas. “Pero lo que sí he querido abarcar es darle a las personas como un 360 de todo lo que es Daniela Ospina y de todo lo que puedo como mujer ofrecer y dar”.

El presentador hizo la referencia sobre Daniela y el mundo de la música debido a que a finales del año 2021 estuvo involucrada en un álbum titulado ‘No Worries’, el cual estuvo pensando para brindarle a los deportistas varias piezas musicales ideales para incluirlas en su lista de reproducción al momento de ejercitarse.

Los proyectos de Daniela Ospina están respaldados por Gabriel Coronel

Si bien la modelo dejó ver que no hay mucho futuro en el mundo de la música para ella, tiene varios intereses para su público junto con los emprendimientos que maneja actualmente. Pero no está sola en esto ya que cuenta con la ayuda de su novio Gabriel Coronel.

“Ha sido un hombre que me ha apoyado en absolutamente todo, que ha estado ahí para mí, que no me ha detenido a nada. Al contrario, me ha cuidado, me ha protegido en cada paso que doy y en el momento que he tenido que volar creo que ha sido la persona que me da la patadita para que vuele”, dijo Daniela Ospina.