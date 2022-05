Yailin aparece con el cabello rosado y la critican en redes sociales

Si comparan a Karol G y Yailin La Más Viral, la colombiana tiene un buen recorrido ya hecho, no solo porque duró mucho tiempo con Anuel AA, sino porque musicalmente lleva mucha más experiencia, logrando llegar a los escenarios más grandes del mundo, lo que la ha posicionado como una de las cantantes más importantes del género.

Esta experiencia es la que le sacan en cara a Yailin, pues para ser sinceros, no es que a ella le vaya muy bien en los escenarios. Varios videos de ella se han hecho virales en internet, en donde ha dejado ver que definitivamente no tiene talento, según afirman varios seguidores, ya que desafina, se pierde y no tiene control del escenario, que no suelen ser muy grandes, de hecho, solamente la hemos visto en tarimas de bares.

Pero no solamente la critican por eso, sino por su físico también, pues la cantante tiene varias operaciones en su cuerpo que para muchos no son agradables de ver. Obviamente las mujeres constantemente comparan a Yalin con Karol G, afirmando que ella si es muy natural y todos los atributos que tiene son perfectos.

Ahora que Yailin apareció en redes sociales con el cabello rosado, varios de los seguidores afirmaron que se pone el cabello de todos los colores, menos de azul ¿por qué será? Desde que Yailin sacó a una mujer en su concierto pasado por llevar una peluca de este color, deja claro que la dominicana no acepta nada que la ponga incomoda.

A pesar de que ya ha asado un buen tiempo, las críticas no bajan ni los comentarios sobre su físico o su carrera, pero la verdad es que, independientemente de quien sea, nadie debería comentar sobre un cuerpo una vida ajena que ni siquiera afecta la propia.