Carmen Villalobos cuenta cómo obtuvo el papel protagónico en ‘Hasta que la plata nos separe’

Carmen Villalobos ha vuelto a las pantallas colombianas como protagonista de la nueva versión de ‘Hasta que la plata nos separe’, compartiendo con figuras del medio como Sebastián Martínez y Juliette Pardau. Pero la actriz confesó que a pesar de estar disfrutando su participación, debió tomar una apresurada decisión para poder quedarse con el papel.

Así lo confesó en una entrevista con la revista Para Todos, contando que todo el asunto de su participación en la telenovela colombiana fue muy apresurado.

“Yo estaba justo terminando Café con Aroma de Mujer y me fui a Miami, y después me fui a México para hacer un reality de empoderamiento femenino”, detalló Carmen Villalobos. “Terminando ese proyecto en México recibo la llamada de mi manager diciéndome que tenía que viajar el siguiente día para un proyecto maravilloso”.

“Yo pregunté ‘¿cuál es?’ y me dijo ‘Hasta que la plata nos separe’. Ese personaje es máximo y querían que fuera la protagonista, y no lo pensé dos veces. El proyecto es realmente maravilloso. En este momento me siento súper feliz”, confesó la actriz.

Carmen Villalobos se alegra de poder grabar en Colombia

En la misma entrevista, la actriz puntualizó la gran alegría que siente de poder grabar en su país, resaltando la difusión del talento nacional: “He sido muy afortunada de que todos mis últimos proyectos hayan sido aquí en Colombia, todos. Las cuatro temporadas de Sin Senos fueron aquí, Café fue aquí, entre Bogotá y el Eje Cafetero”.

También destacó las ventajas que trae para ella poder grabar de manera local: “Es chévere porque tienes a tu familia cerca, los ritmos de un protagónico son muy pesados pero es rico poder saber que estás en tu ciudad y que puedes disfrutar los días libres con familia, es fabuloso”.