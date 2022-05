Esto sintió Carmen Villalobos en las escenas románticas con William Levy en ‘Café con aroma de mujer’

La nueva versión de ‘Café con aroma de mujer’ se ha convertido en una de las telenovelas más vistas en Latinoamérica, no solo por la atrapante historia sino también por el talento y la química entre sus actores, como en el caso de William Levy y Carmen Villalobos. Y a propósito de la buena relación que tuvo este par de estrellas en la pantalla chica, la actriz aprovechó para comentar cómo fue su experiencia cuando debía grabar escenas románticas con el actor.

De acuerdo con una reciente entrevista con Telemundo, Villalobos recordó cómo fue la dinámica con el actor cubano cuando debían filmar escenas con besos apasionados, comentando que a pesar de lo que se veía en pantalla, ella no sintió nada más que el desempeño de un trabajo profesional.

“No. No. Realmente con William nos llevamos super bien, es un gran compañero y [sentir algo por él] no, cero. Aparte, ustedes [refiriéndose a sus entrevistadores] están en esto y saben bien todo: están las cámaras y las personas detrás”, dijo la actriz entre risas.

Carmen Villalobos hizo énfasis en el hecho de que no sentía algo más por el actor como en el caso de su personaje, confesando que por su parte no habían sentimientos involucrados durante las escenas apasionadas. “No es que me voy a besar y ‘¡ay qué rico! ¡Lo voy a disfrutar!’. No pasa eso”, reveló.

¿Sucede lo mismo con Sebastián Martínez?

Actualmente, la actriz está protagonizando la nueva versión de la telenovela ‘Hasta que la plata nos separe’ junto a Sebastián Martínez. Y en este proyecto ambos han tenido que compartir momentos románticos en pantalla, por lo que sus entrevistadores la abordaron respecto a cómo se sintió al besar a su coestrella.

“Cuando tuve escenas de besos con Sebas [era como] ‘¿qué tal? Mucho gusto’”, confesó la actriz.