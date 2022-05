¿Estuvo cerca del altar con Shakira? La impresionante confesión de Osvaldo Ríos

El reconocido actor Osvaldo Ríos, ex pareja de la barranquillera Shakira estuvo comentando cómo fue parte de su relación con la súper estrella colombiana, incluso, llegando a mencionar que alcanzaron tal punto en que pensaron en llegar al altar.

La conversación la sostuvo durante un capítulo del reality show ‘La casa de los famosos 2′ donde Osvaldo llegó a dar algunos detalles de las razones por las cuales ese vínculo amoroso llegó a su final.

Para entender un poco de la relación de Shakira y Ríos hay que volver hasta el año 1997 cuando la barranquillera tenía tan solo 20 años y él 37, eso sí, generó una gran polémica debido a que muchas personas llegaron a asegurar que el actor se estaba aprovechando de la fama de la intérprete para potenciar su carrera.

“Teníamos planes para casarnos y ya hasta habíamos vistos una casa. Yo fui el primerito antes del argentino”, comentó.

Según su versión, en su momento él ya se encontraba siendo un personaje con una carrera completamente consolidada, mientras que ella aún estaba empezando a vivir y tenía muchas experiencias por delante, razón por la cual prefirió dar un paso al costado y permitirle vivir las etapas que le correspondían.

“Terminamos porque ya yo era un hombre consumado en mi carrera, y ella apenas comenzaba. Obviamente, ella tenía un mundo por vivir y cuando amas a alguien es mejor dejarlo libre, es la mejor muestra de amor”, aseguró.

No obstante, la versión del puertorriqueño fue contrariada por la cubana Niurka Marcos, quien aseguró que en ese momento él pudo haberle llegado a ser infiel y por eso Shakira lo habría dejado. Inmediatamente Ríos contestó y aseguró que siempre fue muy fiel.

“En esa época con ella me porté muy leal y fiel, y yo no lo era. Estar con una y otra te distrae, te desenfoca, nadie me quita lo bailado, pero o te aplomas o la vida te pasa factura”, puntualizó.