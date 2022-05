Así invita el actor Fabián Ríos al estreno de ‘Hasta Que La Plata Nos Separe’

Faltan solo horas para que una nueva versión de ‘Hasta Que La Plata Nos Separe’ llegue a las pantallas colombianas y seguramente del mundo y desde hace días su elenco ha dejado ver uno que otro detalle sobre el estreno, como Fabián Ríos.

El actor publicó un mensaje en su red social de Instagram no solo invitando a todos los seguidores de su carrera a sumarse al estreno, sino también a confesar cómo ha sido su arduo camino para llegar tan alto.

“Un día alguien me dijo que yo no podía llegar… y casi le creo hasta que di el primer paso, hoy ratifico que lo que queramos en la vida lo podemos alcanzar, queremos tener un cuerpo sano, simple, cierra el pico a comidas malas y aliméntalo con buenas, quieres ser inteligente, lee, pero no basura, sino libros con propósito”, es como el actor inicia su mensaje.

Señaló lo que significa el trabajo y cada una de las reglas muy disciplinarias que se deben seguir para resaltar, pese a cada uno de los señalamientos que las personas puedan sufrir en el camino a las metas.

“Quieres ser líder, deja de hablar tanto y lidera con ejemplo, quieres ser hombre, entonces respétate siendo fiel, quieres tener dinero, trabaja no solo con el sudor de tu frente sino también con tu cerebro, ejercítalo y no hagas lo que todos hacen, sino marca una diferencia”, agregó.

Pero en la parte final de su publicación expresó un detalle muy importante, y es que confesó que el haber hecho caso omiso a cada una de las descalificaciones le permitió seguir al frente y que cada critica se convirtió en un aporte con la que se creó su propia fortaleza y por supuesto invitó al estreno de ‘Hasta Que La Plata Nos Separe’.

“Y si un día te dicen que no lo vas a lograr, ríete como yo ahora mismo en esta foto que me acaba de hacer Lucía y contéstale así, me rio, porque nunca le creo a los o las que me descalifican, mejor le creo a Dios, que es, el que hace que logremos todo en la vida. Por eso hoy río hija mía, porque con las piedras que me lanzan hago castillos y en vez de vengarme los bendigo. Que dios los bendiga y nos vemos el 10/05/2022 con mi Dandy”, finalizó el actor.