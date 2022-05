Esta es la razón por la que Yeferson Cossio llora en redes sociales

Yeferson Cossio se ha destacado por su buen contenido en redes sociales que le ha traído una gran fortuna, pues gracias al público que lo sigue y los seguidores a los que les gusta sus videos, varias marcas se han fijado en él para realizar publicidad por medio de su perfil, lo que es bastante costoso, así que gracias a ello, ha logrado amasar una gran fortuna, lo que hace que su nombre suene constantemente, especialmente por las compras excéntricas que hace de vez en cuando.

Hay otro lado que no muchos conocen de él y es precisamente el amor que le tiene a lo animales, sobre todo a los perros, pues se ha visto que en diferentes ocasiones ha adoptado muchos para tener en casa o ha ayudado a otros para que las familias lo hagan, teniendo en cuenta que varios de ellos, ha sufrido accidentes o tienen alguna incapacidad.

Ahora el tema es diferente porque se trata de la salud de una de sus hijas perrunas. Kira, una Golden Retriver a la cuál le habían diagnosticado cáncer. A través de su perfil de Instagram, compartió un emotivo video donde se ve a Kira acostada sobre un charco de sangre que sale por su boca. Ante esto Cossio se derriba inmediatamente y se agacha para limpiarle la boca, la abraza y confirma que tenía un tumor cancerígeno en su nariz. Varios doctores le había dicho que no había nada que hacer, pero el no se rindió. Primero la llevó a pasear, gastándole la mejor comida para que ella disfrutara, pues no se sabía si sería una de sus últimas comidas y luego, alquirófano

La perrita fue operada y le extirparon todo lo que tenía con éxito, actualmente venció el cáncer y se encuentra en recuperación. Por supuesto el video conmovió a más de uno, en donde varios le agradecieron el corazón tan lindo que tiene, por darle amor y el respeto que se merecen estos hijos perrunos.