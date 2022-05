El mensaje de Aida Victoria Merlano a su mamá en el día de la madre

Este 8 de mayo se celebró el día de la madre, y como es costumbre muchos usuarios en las redes sociales aprovechan esta fecha tan especial para publicar fotos con sus mamás y felicitarlas en estas redes sociales. Sin embargo Aida Victoria Merlano no ha podido celebrar esta fecha con su mamá, quien se encuentra refugiada en Venezuela.

Lea también: ¿Es israelí? Jorge Rausch aclara cuál es su vínculo con ese país

Hace unas semanas, Aida Victoria confesó que viajó a territorio venezolano para encontrarse con su mamá después de dos años de estar separadas debido a la pandemia y a los asuntos legales y políticos que tiene a su madre en dicho país. Sin embargo, hasta el momento no se había conocido ninguna evidencia o recuerdo de dicho encuentro hasta este 8 de mayo. Mediante un video , la creadora de contenido publicó el video del encuentro y felicitando a su madre, Aida Merlano.

Lea también: Luisa Fernanda W le responde a quienes le critican sus “manos arrugadas”

“Feliz día ma ❤️ Me hiciste una mujer fuerte y decidida; me enseñaste a enfrentar los problemas con “la cabeza alta y los ojos bien abiertos”; me enseñaste que la esencia de la vida no está en lo que tienes sino en lo que das… Gracias por cada cosa que has plantado en mí y que me ha hecho ser quien soy. Te amo infinito”, escribió la influencer en la descripción. En el video se observa la nostalgia de ambas al verse después de dos años de distanciamiento. Sin embargo, para evitar cualquier comentario negativo, la influenciadora decidió desactivar los comentarios del video.

Actualmente, su madre la excongresista Aida Merlano enfrenta su proceso por fraude electoral desde Venezuela. Hace unos días volvió a declarar ante la Corte Suprema de Justicia donde salpicó al presidente Iván Duque y a las familias Char y Gerlein por presunta compra de votos.