“¿Quién le tendrá tanta envidia a mi hija?”: Se pronuncia mamá de Yina Calderón

Yina Calderón no es una de las influencers más queridas en redes sociales, pero se debe aceptar que cuenta con varios seguidores que sí la apoyan en su contenido. A pesar de ello, no ha sido suficiente para evitar que le cerraran la cuenta a Yina en Instagram. No sabemos cuales fueron los motivos exactos por la que esta vez la suspendieron, pero varios afirman que podría ser por que Yina últimamente ha tenido muchas confrontaciones por redes sociales, insultando y respondiendo mal a diferentes personas.

Lea también: “A mi mamá le gusta el Tusi”: Yina Calderón habla sobre el consumo de su mamá

Sin embargo, otra posibilidad puede ser un hackeo de cuenta por parte de alguien que no le gusta el contenido que hace Yina, ya que reciente al su cierre de cuenta, Calderón aseguró que tres días antes le había llegado una notificación diciendo que alguien estaba intentando ingresar a su cuenta, pero ella no puso cuidado.

Las noticias no fueron buenas, pero Yina no lo tomó tan mal como las veces pasadas, simplemente afirmó que ya no sabía cómo comportarse frente al tema, si reír o llorar. Lo que sí sabe es que no se va a dejar caer y que se levantará las veces necesarias, añadiendo que buscará otra red social en donde no pusieran tanto problema por comportarse como ella es.

Lea también: Tatan Mejía tuvo una discusión pública con Maleja Restrepo ¿Qué pasó?

Quien no pudo aguantarse más fue Merly Ome, la mamá de Yina, quien salió en sus historias hablando del tema

“¿Quién le tendrá tanta envidia a mi hija? ¿quién le tendrá tanta rabia? O la verdad no sé qué será. Pero gracias a Dios mi hija es una berraca, no conozco una niña más berraca que Yina Calderón. No es porque sea mi hija pero de verdad. O sea hoy se levanta nuevamente, con la actitud que tiene ella, y resulta que la cuenta se la volvieron a bloquear. No sé quién quiere hacerle tanto daño a ella, pero bueno, solo le digo a esa persona que ojala nunca le vayan a quitar la cuenta, que Dios la bendiga”