“A mi mamá le gusta el Tusi”: Yina Calderón habla sobre el consumo de su mamá

Yina Calderón se ha destacado por ser bastante polémica en sus redes sociales y en su vida personal, teniendo en cuenta que su nombre ha salido a relucir últimamente por las peleas que ha tenido en redas sociales con Lina Tejeiro, Karen Sarmiento y en su vida privada.

No sabemos si exactamente eso influyó en su perfil cerrado por Instagram, teniendo en cuenta que quizá tanta polémica ha hecho que muchos de sus seguidores se cansen un poco y han terminado por denunciar el perfil, logrando que por quinta vez su cuenta sea suspendida.

Recordemos que en ocasiones pasadas la aplicación ha decidido cerrarla incluso por estar promoviendo “putifiestas” a través de su perfil. A pesar de la mala noticia, ahora Yina afirmó buscar otra aplicación que no la censure por ser ella misma.

Lo que apuntan algunos, es que su perfil también fue cerrado por los temas que hablaba allí, pues una vez en una dinámica de preguntas y respuestas, la influencer respondió a la pregunta sobre si su mamá consumía también sustancias, a lo que ella contestó “Bebés, la verdad si y no. No es que lo haga constante, pero a mi mamá le gusta el ‘tusi’” ¿cómo así?

Por supuesto el comentario causó mucho revuelo en sus seguidores, quienes no podían creer que Yina pudiera estar hablando en serio.

Ante esto, Merly Ome, la mamá de Yina, decidió aclarar la situación. En un video se ve como ella confronta a Yina diciéndole que no entendía porque había dicho eso si en primer lugar, ella no consumía ni cigarrillo y en segundo, no conocía tal sustancia.

Yina solo se reía y afirmaba que era una broma, pero debemos decir que si es broma, una de muy mal gusto, teniendo en cuenta que no es bueno que ella este lidiando con comentarios que no son ciertos. La mujer se escuchaba realmente molesta.