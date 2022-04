Laura Acuña y el divertido reels con su hermana Elizabeth

Muchas veces una salida casual para ir por un café o simplemente una conversación sirven de escenario para poder inmortalizar una imagen o grabar un divertido video, tal como lo hizo Laura Acuña.

Acompañada de su hermana Elizabeth y disfrutando de un café, decidieron darle rienda suelta a la imaginación y realizaron la imitación de uno de los audios más virales del momento.

“Amiga no me gusta verte triste, vete para allá, donde no te vea”, es la frase replicada por la presentadora que ha generado miles de reacciones tras su publicación en Instagram.

Como era de esperarse la publicación generó una infinidad de reacciones de parte de los seguidores de Laura quienes no dudaron en dejarle lindos comentarios en el post que lleva miles de reproducciones.

“No sólo son divinas, también son talentosas y muy graciosas” y “son igualitas de bellas…..je je je je je je je como se reirán grabándose”, son parte de los comentarios que más destacan en la publicación.

Algunos de ellos hacen referencia a una mujer que está presente en el mismo lugar, pero que no hace parte del reels, la cual está comiendo en otra de las mesas de fondo. “La señora de atrás se come esa hamburguesa como si no hubiera un mañana”.

Del divertido video al outfit de Laura Acuña en verde campestre

Laura Acuña no solo es divertida por sus videos, sino también un gran deleite de clase y estilo, ya que en sus publicaciones en Instagram que se han convertido en una referencia de moda en Colombia.

Recientemente lució llena de brillo y naturaleza en un conjunto lleno de diferentes verdes que evocan frescura, elegancia y sobre todo mucha energía positiva y natural. Tanto la blusa sobre la falda pantalón poseen diversas palmas en variación que emergen como un bosque sobre su silueta demostrando una vez más su versatilidad.