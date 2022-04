Lorna Cepeda es la reina del Instagram y estos videos lo confirman

La inolvidable Lorna Cepeda quien interpretó a la fantástica Patricia Fernández de ‘Yo Soy Betty, La Fea’ sorprende diariamente con cada una de sus publicaciones en Instagram. Y es que hacer imitaciones, doblajes y hasta coreografías forma parte de su itinerario de post que traen de cabeza a todos.

El challenge de Anitta

No pasó mucho para que Lorna Cepeda se sumara al trend viral del 2022 que no es otro que el famoso baile en el que muchos, de manera sensual, recrean el paso del tema ‘Envolver’ de Anitta.

La actriz se echó al suelo lista para empezar la coreografía, solo que el audio viral usado por ella es el que mezcla el tema con el crujido de los huesos, para representar a aquellas personas mayores que lo han intentado estos meses. “¡Aquí! A esta edad haciéndome la sexy! ¡Gracias!”, es el pie del divertidísimo video.

“Las hormonas del Sol”

Otro de los videos más divertidos y reproducidos de la actriz es uno en el que simula estar ebria, y en el que imita la respuesta de una participante de concurso de belleza en la que su respuesta fue cuestionada por muchos.

“Buenas noches ante todo para mí el cambio climático se significaba en las hormonas del Sol. Ha habido mucho calor y mucho frío pero es por las hormonas del Sol muchas gracias”, imita la actriz.

“Si ese hombre no es para mí, oblígalo”

Uno de los más recientes se trata de unas plegarias que emite, al pedirle a Dios que le conceda el amor. En la imitación aparece de rodillas y con las manos juntas como oración para darle vida al audio viral.

“Señor Jesús, tú que me estás escuchando padre, si ese hombre no es para mí ¡Oblígalo! Oblígalo, porque aquí mandas tú, no manda él… Amen”, repite en el clip que ha generado infinidad de reacciones de sus seguidores.