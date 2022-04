Arelys Henao y su agradecimiento por apoyo a ‘Pa’ La Fulana’

A través de su Instagram Arelys Henao promocionó un pequeño extracto de lo que es el audiovisual del tema que tiene como protagonista nada más que al actor Marcelo Cezán en una trama inigualable junto a la bella Michelle Gutty.

Pero ahora lo que ha sido la presentación del tema en vivo durante su gira de presentaciones en los que deleita con su repertorio, y en especial este tema. “Amo a mi público 💜 gracias por cantar #palafulana”, escribió al pie de publicación con las imágenes del concierto en Soacha.

“Y ahí va pa’ la fulana que me lo quitó, que yo soy una dama y no me rebajo por amor, que se lo disfrute, que coma de mis sobras, que nada se llevó”, es parte del estribillo del tema que narra una relación en la que un tercero llegó.

Es un himno de reivindicación y estandarte para aquellas mujeres que han sufrido una infidelidad de parte de hombres, forma parte de su repertorio actual, siendo este tema otro de que se suma a la lista de los más coreados por su público.

Arelys Henao y las cifras en plataformas musicales

El video a la fecha acumula más de 1 millón 150 mil visitas en su canal de YouTube desde su publicación, mientras que en Spotify comienza su escala con unas 41 mil reproducciones.

Entre tanto el video de su tema ‘Lo Pasado Pisado’ superó días atrás los 12 millones de visitas en YouTube, siendo este uno de los temas más icónicos de la “Reina de la Música Popular”.

Es de recordar que, que, con este tema, hace un llamado al amor propio y a la dignidad, que por diversas razones perdemos y dejamos a un lado mientras se lucha por los sueños.

“Habla del empoderamiento, de ese amor propio de tener dignidad de decir, un momento, bueno ya el pasado lo dejo atrás, lucho por mis sueños y salgo adelante” dijo Arelys Henao en su momento.