Arelys Henao, esta es su canción más reproducida en Spotify

‘Por la puerta grande’ de 1994, ‘Única’ del 2001, ‘Reina sin rey’ junto a ‘Mujeres y despecho’ de 2005 además de ‘Mi historia’ de 2018 son solo algunos de los álbumes con los que la cantante Arelys Henao ha sorprendido a todos.

El ‘Señor Prohibido’ de Arelys Henao

Pero dentro de su repertorio hay un tema en particular que ha cobrado fuerza en las plataformas musicales y ese es el caso de ‘Señor Prohibido’ el cual ya supera 1 millón 800 mil reproducciones en Spotify.

“No sé qué tiene señor que me enloquece, no sé qué tiene que al verlo me estremece, cuando me mira me siento suya y se acaba el mundo, cuando me abraza el tiempo pasa en un segundo con su mirada dice mil cosas, pero se calla y sé que quiere gritarle al mundo cuanto me extraña, cuando a escondidas nos entregamos sin importar el tiempo que pasa”, dice la canción que es la más coreada.

El tema cuenta la historia de un amor prohibido de esos que simplemente no son bien vistos ante la sociedad por ser la tercera persona de una relación. También los altibajos de un amor que es por pocos momentos, mientras más nadie ve.

En YouTube el video también ha sido bien recibido y a la fecha desde su publicación años atrás alcanza los 58 millones de reproducciones convirtiendo al tema en una de las favoritas de la cantante.

Otros éxitos inolvidables de Arelys Henao

Además, está lleno de comentarios de desahogo de sus admiradores quienes revelan su identificación con el tema por un amor similar al narrado en la letra. Entre tanto otros de los éxitos de la “La Reina de la Música Popular” como ‘Amante y Amigo’ con 1 millón 600 mil reproducciones y ‘Mujeres y despecho’ que se sitúa con 1 millón 500 mil reproducciones.