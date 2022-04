¿Un millón de dólares? Yeferson Cossio muestra cuánto gana en sus redes sociales

En tan solo un par de años Yeferson Cossio se ha convertido en uno de los influenciadores y creadores de contenido digital con mejor posición en Colombia y América Latina, tanto así, que muchos han llegado a pensar que “lava dinero” debido a las sumas tan importantes que utiliza para algunas de sus bromas o para “presumir”.

Así las cosas, el paisa compartió un video por medio de su cuenta de Instagram que llamó la atención de miles de personas ya que en él, primeramente, muestra cuánto dinero gana por cada uno de sus videos, el balance que ha tenido de ingresos en los últimos meses y además, menciona que puede enseñarle a cualquier persona a ganar lo mismo que él.

Según menciona ‘Yef’, con un video sencillo, él puede llegar a generar más de $400 USD en tan solo una hora, además, mostró que tras 4 días de haberlo publicado la suma supera la barrera de los $4.100 USD. Llegó a ser motivo de comentarios ver que al mostrar varios de sus videos hay algunos que han llegado a generar más de $52.000 USD, $39.000 USD, y cifras que para muchas personas llegarían a ser imposibles de siquiera imaginar tener en su cuenta bancaria.

“Si yo puedo, cualquiera puede. Yo no tengo nada atípico, yo no tengo nadie detrás. No soy un hijo de papi y mami al que le compraron cosas que... nada. Yo soy alguien como ustedes que simplemente sabe usar las redes sociales”, comentó el influenciador durante el video.

Posteriormente, aseguró que en el período comprendido entre febrero y abril de 2022, ha logrado generar más de un millón de dólares únicamente a través de Facebook, comentando además, que está dispuesto a enseñarle a todo el que se inscriba a su curso el cual cuesta $49 USD.