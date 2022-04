Los celos de Daniela Ospina con su novio Gabriel Coronel

Desde que la ex esposa de James Rodríguez, Daniela Ospina, se volvió a dar una nueva oportunidad en el amor, se ha hablado mucho sobre su relación con Gabriel Coronel, ya que suelen compartir diversos momentos en pareja en redes sociales. Sin embargo, algunas figuras públicas han reconocido que al momento de exponer una relación de pareja en redes sociales da pie a las criticas buenas y malas, es por eso que han decidido mantenerse al límite de las redes sociales.

El caso de Daniela Ospina y Gabriel Coronel ha sido la excepción, ya que en diferentes ocasiones han compartido fotos de pareja en algún lugar, sus salidas a hacer deporte. Hace tan solo unos días Gabriel subió un video junto a la empresaria y modelo en celebración por cumplir seis meses de pareja. En el video Gabriel añadió “Es que cuando uno está enamorao’ no puede disimular ..”, el video generó comentarios positivos para la pareja, resaltando sus muestras de afecto.

Sin embargo, hubo un internauta que decidió dar una opinión contraria al resto señalando “No me parece que Dani esté tan enamorada, obviamente Gabriel si”, a lo que Daniela no dudó en tomarse el tiempo de responderle “Se lo tengo que demostrar a él no te tiene que parecer a ti”, añadió.

Esto tomó por sorpresa a muchos internautas, ya que lo comentó directamente desde las redes sociales de su novio, donde algunos de los internautas, la llegaron a llamar “Tóxica”, pero hubo quienes la defendieron al mencionar “Es su pareja y puede hacer y actuar con el como quiera”, resaltaron.