El accidente que sufrió Yeferson Cossio ayudando a uno de sus perros

Yeferson Cossio es uno de los influenciadores más polémicos de Colombia gracias a las diferentes dinámicas que realiza y en las que gasta millones de pesos, hace unos meses renunció a su nacionalidad colombiana, e incluso, en algún momento tomó la decisión de ponerse implantes en el pecho para simular los senos de una mujer.

Recientemente ‘Yef’ compartió una historia por medio de su cuenta oficial de Instagram donde se le veía la mano llena de sangre, además, comentó que había tenido un accidente por el cual se encontraba en ese estado.

Así las cosas, en un primer momento solo mostró lo sucedido rápidamente, no obstante, pasado un rato contó la historia con más detalles, asegurando que todo había sido mientras ayudaba a uno de los perros que tiene como mascota, el cual sufre de epilepsia.

“Lo que pasó hoy a las tres de la mañana, esa historia que subí con la mano ensangrentada sí era mi sangre. De hecho, tengo la mano pues llevada. Como ustedes saben, Jenn y yo tenemos muchos perros, muchos chandosos recogidos y muchos ancianos que tienen muchos achaques. Entonces son perrito pues que pues todos han sufrido mucho (…) uno de nuestros perros tiene epilepsia, a él le dan unos ataques muy fuertes”, comentó.

Según ha contado Cossio, él escuchó a su perro dando vueltas en el piso y lo primero que hizo para evitar que se ahogara con su propia lengua fue meter su mano allí, así que el animal, sin culpa alguna, fue el que le ocasionó las heridas.

“Yo estaba durmiendo y yo escucho fúfú, porque él primero se empieza a revolcar así. Entonces yo de una me tiro en voladora desde la cama y Jennifer ¡aahh!. La cosa es que a mí me da mucho miedo porque él se pone muy mal, él blanquea sus ojos, se mueve muy fuerte y a mí me da mucho miedo que se trague la lengua. Yo le vi y tenía la lengua doblada, o sea, de como para dentro entonces yo ¡Pum! Le metí la mano y apenas se la metí me apretó durísimo (…) cuando le pude sacar la lengua ahí sí hijuep*** se me pasó el dolor y no era capaz de abrirlo”, puntualizó.

