A Frank ‘El flaco’ le ofrecieron volver a ser parte de MasterChef y él rechazó la oferta ¿Por qué?

El comediante Frank ‘el flaco’ Martínez fue una de las personalidades más relevantes durante la temporada 2021 del reality show MasterChef Celebrity, sus comentarios y grandes platos hicieron que se ganara el amor y respeto de todo el público colombiano fácilmente.

Tanto fue el cariño recibido por Frank, que además de aprender a hacer grandes platos, llegar a la final y sorprender con su curva de aprendizaje, logró hacerse con un par de formatos más dentro del Canal RCN, sin embargo, tuvo que dejarlos debido a que debía cumplir con más de sus compromisos.

Recientemente, fue él mismo quien se encargó de dar a conocer que, de hecho, lo invitaron para volver a participar en la edición 2022 del reality, pero que rechazó la oferta debido a que podrían considerarlo como “rosca”, según aseguró en una entrevista con el portal Infobae.

“Por otro lado, pensé que no iba a ganar, pero si llegara a hacerlo, entonces la gente iba a decir: ‘Claro, eso es rosca; por eso lo volvieron a meter. Eso ya es conchudez’”, comentó.

No obstante, los fanáticos del formato si pudieron ver al ‘flaco’ en los primeros capítulos de MasterChef Celebrity 2022 debido a que hizo de jurado y personaje invitado debido a que Jorge Rausch no pudo asistir a las grabaciones, así mismo, comentó que ejerció casi todos los roles, a excepción de camarógrafo.

“Me sentía muy raro porque no entendía cuál era mi papel ahí. Como los primeros días Jorge Rausch no pudo ir, me metieron como jurado y así estuve por dos días, luego me pidieron que comentara el capítulo e hiciera las entrevistas antes de que los participantes entraran al reto de eliminación, entonces hice de todo, no me faltó sino ser camarógrafo. Y a pesar de que entendí mucho cuál era mi papel, lo disfruté bastante”, puntualizó.