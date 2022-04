¿Sabe cómo comprar un consolador ideal?

Hoy en día el placer y la sexualidad son temas totalmente normalizados, teniendo en cuenta que el este tipo de sensaciones pueden llegar a ser incluso terapéuticas, por eso si aun no ha comprado o utilizado juguetes sexuales y tiene curiosidad, podría ser hora de intentarlo y lanzarse al agua experimentando este tipo de sensaciones.

Varios médicos afirman que a muchas mujeres les cuesta llegar a ese climax en el sexo, ya sea por desconocimiento o porque simplemente no es suficiente placer, y este tipo de juguetes no solo permite conocer más el cuerpo, sino que le permite a su pareja saber que puntos son especiales e importantes a la hora de tener intimidad y que los dos queden completamente satisfechos.

Tanto ha sido normalizado el tema, que incluso en muchas fiestas el recordatorio o rifa, son precisamente este tipo de juguetes sexuales, como lo hizo recientemente Aida Victoria Merlano en su fiesta, quien aprovechó su personalidad irreverente y sin tapujos, para darles un bonito detalle a varias personas en su fiesta de cumpleaños, regalandoles un consolador.

Ahora ¿sabe como elegir su consolador ideal? les damos tres tips importantes para que pueda escoger:

1. Piense qué juguete podría satisfacer su deseo en específico. Teniendo en cuenta que hay cantidad y variedad de consoladores con múltiples funciones, es importante pensar cuál de estos podría generarle más placer (Uno con cabeza giratoria, con estimulador de clítoris, doble penetración). Además de eso, el tipo de deseo a satisfacer dependerá de la edad, no es lo mismo el placer que busque una persona de 25 años a uno de 40. ¿qué punto en especifico quiere satisfacer?

2. Esto se leerá raro, pero debe escoger con la nariz y no con los ojos. ¿Cómo así? luego de haber pensando que punto o puntos quiere satisfacer en su cuerpo, viene la intensidad de vibración de cada juguete, pues cada uno varia en intervalos y potencia así que para decidir el ideal, no se palpa con la mano, se coge la punta contra la nariz y si este genera cosquillas o ganas de estornudar, quiere decir que probablemente tenga la misma sensación en esa parte del cuerpo que desea.

3. No hay que escatimar en el dinero. Hay todo tipo de precios dentro de los juguetes sexuales, pero eso mismo equivale a la calidad del producto y no solo en su potencia, sino en sus materiales. El consolador tendrá contacto directo con su piel y si no es un producto de calidad, podrá contraer alguna infección, por eso es importante verificar que el material sea el mejor. Este consolador hará parte del cuidado de su salud, por eso es importante que a la hora de escoger uno, no se guíe por la economía, para este tipo de cosas, es importante comprar lo mejor.

Estos tres consejos han sido avalados por Valerie Tasso, embajadora de LELO en España.