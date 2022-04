Kika Nieto pudo recuperar su canal principal de YouTube

Recientemente la reconocida influenciadora y ‘youtuber’ Kika Nieto compartió por medio de sus redes sociales que dos de sus canales de YouTube habían sido hackeados por una persona en Rusia que se encontraba haciéndolos pasar como suyos y promocionando contenido relacionado con criptomonedas.

No obstante, fue la misma Kika quien se encargó de confirmar con bastante alegría que su canal principal en la plataforma, ‘Kika Nieto’, había vuelto a funcionar de manera normal ya que lo había podido recuperar. La buena noticia fue dada a conocer a través de sus historias.

“Pingüis buenos días, buenos días y hoy sí que son buenos, porque amanecí con la noticia de que mi canal existe, otra vez existe. Ayer perdimos dos canales, me regresaron uno, pero es el más grande. Todavía no me han dicho nada del otro, pero ustedes no saben cómo a sido mi mañana. Me acuerdo que apenas vi la noticia, pensé que todavía estaba acostada durmiendo. O sea, tenía miedo de que fuera un sueño”, comentó alegremente.

Sin embargo, el canal conocido como ‘Hija del dueño’, donde compartía contenido cristiano si ha sido eliminado completamente.

“Pingüis, ya me quitaron el canal de ‘Hija del dueño’, ya no existe. Me lo borraron. Uno busca en YouTube ‘Hija del dueño’ y no está, y entro desde mi administrador para cambiar de cuenta y ya no me aparece. O sea, no existe”, fueron las palabras con las que confirmó la pérdida.

Finalmente comentó que no sabía porqué había pasado por esta difícil situación, sin embargo, agradeció y aseguró que todo pasa por alguna razón.

“Pingüis miren yo la verdad es que en este momento no tengo la más mínima idea del por qué Dios permitió lo que permitió. Estoy completamente segura que existe un propósito detrás de todo esto. En este momento no sé cuál es, cuando lo averigüe se los voy a contar, pero la realidad es que no tengo ni idea de por qué pasó. Por qué permitió que pasara todo esto, pero estoy muy segura que desde el momento uno de que empezó todo esto parce era Dios el que estaba permitiendo todo esto, que él tenía el control”, puntualizó.

