“Es el hombre de mis sueños”: Lina Tejeiro confiesa si está saliendo con alguien

Lina Tejeiro es una de las actrices más importantes del país, diariamente se convierte en tema de conversación cada uno de sus movimientos, viajes, opiniones y claramente también todo lo que rodee su vida profesional tanto en cine como en televisión.

Recientemente sorprendió con un videoblog donde contó que ella realmente no es una persona que nació en cuna de oro, sino que empezó desde abajo y poco a poco se ha ganado un lugar como una de las actrices más relevantes de Colombia.

Así las cosas, realizó una dinámica de preguntas y respuestas por medio de sus historias de Instagram donde algunos de sus seguidores quisieron conocerla un poco más a fondo, tanto así, que quisieron conocer si en el momento se encuentra saliendo con alguna persona o si en efecto, los rumores son reales y ha vuelto con el cantante Andy Rivera.

“¿Tienes pretendientes? ¿Estás saliendo con alguien?”, fueron las palabras de uno de los internautas.

Inmediatamente Tejeiro respondió diciendo que efectivamente si tenía pretendientes.

“¿Ustedes qué creen? No pues pretendientes sí, claro. Ni que fuera la más fea. ¿Y si estoy saliendo con alguien? Que les digo… La verdad es cierto. Estoy saliendo, saliendo como tal no. Nos estamos conociendo”, comentó. “Es una persona muy graciosa. Es muy, muy guapo. Es muy maduro emocionalmente. Me hace reír demasiado. Es… Es el hombre de mis sueños”, agregó.

No obstante, respondió con una gran carcajada a lo que acababa de decir para desmentirlo confirmando que era el hombre de sus sueños, porque realmente no existía.

“Mentiras, es de mis sueños. O sea, no existe”, afirmó finalizando su video.