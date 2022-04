“No te quitaste, luchaste, escuchaste y encontraste el camino”: J Balvin reacciona al show de Karol G

Karol G demostró que se ha convertido en una de las artistas más importantes de Colombia tras su reciente presentación en el festival Coachella, donde sorprendió con un espectáculo enérgico, dejando con la boca abierta a todo un público que se dejó contagiar por el talento de la ‘Bichota’.

La presentación de la paisa incluyó un homenaje a Shakira y colaboraciones en el escenario con DJ Tiësto, con quien interpretó la canción ‘Don’t Be Shy’ y también a Becky G con quien tuvo la oportunidad de cantar el hit mundial ‘Mamiii’.

En definitiva Karol G es un orgullo para todos los colombianos que hace años siguen su carrera y la han visto escalar para llegar a ser una artista de talla mundial, incluso, uno de sus amigos de toda la vida quien es también uno de los intérpretes más importantes a nivel global, la felicitó: J Balvin.

El ‘niño de Medellín’ publicó por medio de su cuenta oficial de Instagram un carrusel donde muestra una foto de la intérprete de ‘Tusa’ y además, un video de su más reciente presentación en Estados Unidos, comentando todo el orgullo que siente de ver hasta dónde ha llegado.

El mensaje de Balvin a Karol G:

“Carolina Giraldo, Karol G,hace poco, hablamos de cómo todo puede cambiar y las vueltas de la vida…Me tocó verte en fiestas de quince años, cantando juntos , colegios , discotecas , buscando oportunidades que, en lo largo, parecía que el camino cada día era más oscuro. Escapar del juego y la industria de la música era una posibilidad, sin embargo, NO TE QUITASTE , LUCHASTE , ESCUCHASTE Y ENCONTRASTE el camino de tu luz, luz que nadie te regaló, todo fue hecho a pulso.Para mí, los honores se hacen en vida para qué después?A mí no se me hace difícil decirle a las personas lo grandes que son y lo mucho que han impactado. Empoderaste a las mujeres, la comunidad LGBT te adora y el mundo te respeta.Gracias por que estás haciendo tu propio legado que JAMÁS SE BORRARÁ EN LA HISTORIA. Te amo”, fue el mensaje de Balvin al ver el éxito de una de sus más grandes amigas.