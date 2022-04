“Me hubieran invitado les habría llevado una chimba de regalo”: La Liendra sobre boda de Valdiri

Durante la Semana Santa, Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, uno de los creadores de contenido con mayor número de seguidores en Instagram, estuvo aplicando la dinámica de caja de preguntas, en las que habló de algunos famosos de las redes sociales.

Puede leer: Se conocen las primeras imágenes del matrimonio de Andrea Valdiri y Felipe Saruma

De quienes decidió hablar en primer lugar fue de Andrea Valdiri y de Felipe Saruma, quienes se casaron en la noche del pasado sábado y dijo que no fue invitado ni a la ceremonia ni a la celebración.

“Los dos me caen muy bien y yo creo que hay que estar muy tragado para casarse, pero la mejor energía para ellos. Y aunque no me invitaron, pero espero que la pasen muy bien. Me hubieran invitado les habría llevado una chimba de regalo, pero ya no”, dijo.

Después opinó sobre otros dos creadores de contenidos, con quienes ha tenido sus encontrones en el pasado, se refirió a Yeferson Cossio.

“A mí él no me cae bien, ni tampoco mal, para mí no es un enemigo. Me gustaría que a futuro los dos le bajemos al ego y hagamos algo juntos, porque ambos somos muy tesos en lo que hacemos”, sentenció el influenciador.

Lea también: Así fue la suntuosa boda de Andrea Valdiri y Felipe Saruma

Luego hizo referencia a Nicolás Arrieta, a quien había señalado como responsable de haber perdido su cuenta de Instagram y de crear un espectáculo cuando se presentó esta situación.

“Me caía muy bien y era fiel seguidor suyo desde hace años, pero cuando perdí mi cuenta de Instagram hizo algo muy feo y fue decir que todo era una mentira, que yo lo había cerrado a propósito y todo era un invento. Uno bien mal, pasando por un momento tan difícil y este tipo poniéndome la gente en contra, no, eso no me gustó”, afirmó La Liendra.