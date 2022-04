“He estado incapacitada por amor al arte”: Carmen Villalobos habla sobre su paso por el hospital

La actriz Carmen Villalobos se ha mostrado bastante afectada en su salud física debido a los esfuerzos que debe hacer para cumplir con el rol de uno de sus personajes con el que se encuentra trabajando en este momento, siendo este, el papel protagónico de la nueva versión de la telenovela “Hasta que la plata nos separe”, Alejandra Maldonado.

De hecho, fue la misma Carmen quien utilizó sus redes sociales para contarle a todos sus seguidores la razón por la que se ha visto afectada en su integridad y así mismo qué le han dicho los médicos encargados de atenderla para acompañarla en su recuperación.

Según las palabras de la barranquillera, los problemas empezaron debido a que el personaje de ‘Alejandra’ debe utilizar muchísima utilería y eso poco a poco ha ido dando sus resultados, desafortunadamente, negativos para la actriz.

“Imagínense que he estado incapacitada por amor al arte, resulta que el personaje que estoy haciendo en este momento, lleva una cantidad de utilería que lo requiere, como bastón, muletas, bota, cuello ortopédico y esto ha hecho que me de tendinitis en la rodilla y el hombro...termino muy feliz mis jornadas laborales pero también termino muy adolorida y el fin de semana el dolor fue muy fuerte y me incapacitaron”, comentó Villalobos.

Finalmente, Carmen agregó que está utilizando los días de Semana Santa para descansar y también darle un poco de reposo a las partes de su cuerpo que están maltratadas, aprovechando también para contar que está pasando los días con mucha tranquilidad junto a su familia y seres más cercanos. Así mismo, invitó a sus seguidores para que no se pierdan la nueva adaptación de la telenovela.

“Si ustedes ya se vieron esta historia dense la oportunidad de verse esta adaptación y si ustedes nos e la han visto, veánsela, está buenísima para estar en familia, se van a divertir, lo que ustedes han visto en el trailer, es una historia chiquitita de todas las historias tan espectaculares que tiene esta gran producción, los personajes y los actores y actrices están increíbles de verdad, no se la pueden perder, está muy divertida”, puntualizó.

