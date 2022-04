“Desde el master de grabación tampoco respetan”: Claudia Bahamón reacciona a la peluca de Chris Carpentier

Durante la ‘semana mayor’ el reality show que tiene lugar en la pantalla del Canal RCN durante cada noche, MasterChef Celebrity, está realizando especiales donde algunos ex participantes del formato vuelven a ‘la cocina más importante del mundo’.

En la emisión del lunes 11 de abril, los encargados de cocinar fueron algunos comediantes, de hecho, nombres como el de Hassam, ‘El Mindo’, Piter Albeiro, Juanda Caribe o Freddy Beltrán volvieron a sonar, por su parte, Chicho Arias y Pamela Ospina fueron la cuota por los participantes de la temporada actual.

No obstante, uno de los detalles que más llamó la atención en la emisión del ‘Lunes Santo’ fue la ausencia de la presentadora Claudia Bahamón. De hecho, el mismo Hassam comentó que su retorno fue agridulce debido a que se encontraba feliz de volver, pero una de sus mayores motivaciones era volver a ver a su “Clau”.

Para tratar de mermar el “dolor de la ausencia” de la huilense, fue el chef y jurado Chris Carpentier quien se tomó a la tarea de usar una peluca y hacer una divertida parodia con todas las características de la presentadora, la cual, se convirtió en motivo de conversación dentro de las redes sociales toda la noche.

Así las cosas, muchos se empezaron a preguntar sobre qué pensaría Bahamón al ver este tipo de conductas, a lo que ella respondió por medio de su cuenta de Instagram.

La respuesta de Claudia ante lo sucedido

Por medio de sus historias de Instagram, Claudia respondió con gracia ante lo mostrado en la pantalla del reality show, asegurando que todo lo que hizo Carpentier corresponde a su realidad aunque muchas veces no se vea en las grabaciones.

“Soy alérgica a los cambios de temperatura, a los olores fuertes, a las especias en la cocina, a el polvo, a todo!!!! Jajaja jajajaja así que no hago más que estornudar! Pero, OBVIO nunca sale al aire! Jajajajajajaja Sí, así estornudo que culpa! Jajajaja @chriscarpentier no me respeta! @augustoramirezg y @germanporras desde el master de grabación tampoco respetan! Jajajajajajajaj”, comentó.