Por fin dio la cara, el organizador del Jamming Festival reveló qué pasó con el evento

Marzo iba a ser uno de los meses más grandes en cuestiones de conciertos en la industria del entretenimiento en el país. Los amantes de la música estaban esperando este mes desde el año pasado por los dos grandes festivales que se iban a realizar. Por un lado, el Festival Estéreo Picnic, que se llevó a cabo con todo el éxito; Y por el otro, el Jamming Festival, que tenía en su cartel grandes nombres de artistas nacionales e internacionales. Sin embargo, desde unos días atrás varios empezaron a notar comportamientos extraños frente al concierto.

Eso solamente fue el inicio de un mal presagio, ya que un día antes de empezar el gran show, el festival anunció a través de su cuenta de Instagram que sería aplazado. ¿Qué pasó con la gente que ya había viajado a Ibagué o llegado a Bogotá desde el extranjero? La mayoría se acercó directamente al punto de venta legal del evento, pero nadie les respondió, ni le abrió las puertas.

Ahora, casi un mes después del show, el organizador de dicho festival habló en Noticias RCN. “Nosotros no somos ladrones, no somos estafadores” empezó a decir Luis Alberto Casallas, añadiendo que todo empezó precisamente con las cancelaciones de varios artistas, que por varias razones desistieron.

Según afirma Luis Alberto, todo empezó con Vicentico debido a una enfermedad, UB40 no pudo asistir por dar positivo para COVID-19, y los Black Eyed Peas por motivos personales cancelaron también su presentación, además de otros aristas que al parecer no estaban de acuerdo con la vacuna contra el virus. Pero ese no fue le problema mayor, de hecho se dice que muchos asistentes estaban en desacuerdo por la presencia de otros géneros

“Las amenazas se dieron contra, en general, la dirección del festival. A mi hijo Alejandro, le llegaron amenazas antes del evento en donde le decían ‘el Jamming perdió su esencia, van otros géneros que no compartimos, vamos a protestar en Playa Hawai, no permitimos que el festival cambie su género, ustedes son unos tal por cual, no vamos a permitir que eso se dé, nos están robando’”.

Ante todos estos acontecimientos, el organizador solo afirmó que actuó como padre, pensando en el bienestar de los hijos que asistirían: “yo no quería tener mi conciencia, ni la conciencia del festival manchada con sangre, no tendría la cara yo para mostrársela a un padre de familia que dijera que en ese festival falleció su hijo”.

¿Qué pasará con las boletas?

¿Y ahora qué pasará con la plata de aquello que pagaron por su boleta o por un puesto para vender sus productos? El empresario ahora debe 29 mil millones de las 150 mil boletas que se vendieron, además de los empresarios que le apostaron a su presencia allí.

“Los artistas están pagos, tienen 14 mil 500 millones de pesos en sus cuentas, los proveedores, todos tienen recursos del festival, ahí está la plata invertida, pero no hay un solo peso, que nosotros nos hayamos quedado. Aquí estamos dando la cara y dar la cara no es sencillamente ponernos en el papel de víctima, no queremos eso”.

Ante esto, Luis Alberto mostró los contratos correspondientes de la plata que pagaron a los artistas, para finalizar afirmando que este tipo de situaciones no se resuelven de un día para otro

“Queremos decirle a esa persona que confió en nosotros, a quién compró la boleta, que estamos haciendo todo lo posible para que nuestros artistas se presenten, a esos empresarios los vamos a invitar a que hagamos alianzas para poder generarles espacios para que vendan sus productos, vamos a responder, esto no es de hoy para mañana” terminó por decir el organizador.