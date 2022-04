Andrea Valdiri se está preparando para su boda y ya nos mostró un adelanto

Las redes sociales no descansan y al parecer los famosos tampoco, pues hemos conocido la noticia de que ‘La Valdiri’ llegará al altar al lado de Felipe Saruma, y todos los seguidores se han conmocionado, teniendo en cuenta que la vida amorosa de la creadora de contenido, no ha sido muy satisfactoria que digamos, teniendo en cuenta que el papá de su primera hija no respondió por ella y que los novios que ha tenido no es que hayan marcado su vida para bien, en especial Lowe Leon, quien es el padre biológico de Adhara y que hasta donde nos ha dejado saber Andrea, ni siquiera conoce aun.

Pero como dijo Epa Colombia, después de cinco amores en la vida de la barranquillera, ha llegado el correcto y muchos afirman que está haciendo el papel de padre que ninguna de las dos niñas ha tenido, ya que se ha encargado de apoyar y darles amor.

A pesar de no conocer la fecha exacta de la boda de los dos creadores de contenido, sabemos que será dentro de poco, ya que a través de varias historias de ella, ha mostrado detalles de decoración y hasta la preparación de las tarjetas de invitación que conocimos detalladamente cuando varias de las invitadas la mostraron en redes sociales.

Ahora, Andrea ha compartido una foto en donde aparece ella sentada en un salón de belleza tinturando el cabello, teniendo en cuenta que la empresaria siempre se ha mostrado bastante vanidosa en redes sociales y por supuesto el día de su boda no puede ser la excepción.

Pero a pesar de todo el trabajo que conlleva los preparativos de un matrimonio, ella no ha parado de trabajar, pues si estamos seguros de algo, es que precisamente Andrea se ha destacado por ser una trabajadora incansable, por eso mismo ha compartido en varios videos su nuevo emprendimiento: tenis de diseño exclusivos y hechos en Colombia ¿aprovechará Andrea toda la atención que esta teniendo para lanzar su nuevo producto?