Jorge Rausch ha revelado los momentos que más lo han marcado en la vida

MasterChef Celebrity se ha vuelto uno de los programas favoritos de los colombianos en las noches del televisión, por eso la vida de cada personaje dentro del programa es de interés público sin descartar la vida de los propios jueces, quienes se han destacado, aparte de su profesionalismo, por su gran personalidad, lo que ha despertado la atención de los seguidores.

Sabemos que se ha destacado, al lado de su hermano, como uno de los mejores chefs de Colombia, pero pocos conocen lo que hay detrás de esa faceta como profesional, por eso Jorge abrió su corazón y reveló los momentos más importantes de su vida.

Lea también: Las tiernas palabras de Ricardo Montaner ante la llegada de Índigo

En primera instancia, el nacimiento de sus hijas ha sido el mejor momento de su vida personal, especialmente con el nacimiento de su primer hija, Emma, que concuerda con la opinión de todos los que se convierten en padres, afirmando que es un sentimiento indescriptible “Uno no puede creer que tenga tanto amor en el corazón, un día tan feliz y tan espectacular”.

Pero por supuesto su vida profesional también lo ha marcado y confesó que ese sentimiento de nervios y alegría lo sintió cuando abrió su primer restaurante

“Por mucho tiempo ese era mi sueño y el de mis hermanos. Trabajé por fuera muy duro y en ese momento que abrimos la puerta del restaurante se vio como consagrado, como expresado todo el trabajo que habíamos hecho. Atender esa primera mesa me acuerdo que fue un momento maravilloso. A ese primer cliente le regalamos la cuenta. No hay como el primero” afirmó Rausch.

La pandemia fue un tema que en definitiva nos afectó a todos, pero en mayor parte a este empresario que tenía varios restaurantes que tuvieron que ser cerrados, lo que afectó sentimental y económicamente a Jorge.

Lea también: Luisa Fernanda W muestra cómo hace Pipe Bueno para trabajar cuando tiene que cuidar de su hijo

“Cuando empezó me di cuenta que tenía que cerrar la mayoría de mis restaurantes. Fue un momento difícil y de gran reflexión, pero me sirvió para reinventarme, para renovarme. A los dos o tres del confinamiento dije que yo no me iba a quedar acostado lamentándome. Y descubrí que había muchas cosas que podía hacer y logré organizarme. Fue un momento para descubrirme y descubrir que la salud, el cuidarme a mí mismo, hacer ejercicio y comer bien, era algo que me hacía falta”

Sin duda fue un cambio importante para el chef, que finalmente ha tenido la oportunidad de seguir mostrando su talento, por ejemplo en el programa de MasterChef.