Hace nueve años en redes sociales sonaba en Youtube y redes sociales ‘El Estilo De Peter La Anguila’. Lo que llamó la atención de esta canción no fue precisamente lo musical, sino la apriencia de Dayan en el video. Debido a su gran altura y delgadez fue apodado como ‘La Anguila’ y desde ese momento su canción fue un hit y le realizaron varios memes en redes sociales por su famosa frase “o sé que estoy muy rico y también que soy un símbolo sexual”. El video acumula hasta este 2022 58 millones de reproducciones. Pero ¿Qué pasó con Peter La Anguila nueve años después de su mayor éxito?

Actualmente Peter La Anguila continúa con la música y sacando canciones de género urbano, pero con uno que otro cambio y datos de su vida que no se conocían. Peter La Anguila hace nueve años usaba brackets, pero ya no cuenta con ellos, además que se tatuó gran parte de su cuerpo en comparación con el video de ‘El Estilo De Peter La Anguila’. Pero no todo ha sido color de rosa para el cantante.

Peter ha estado dos veces en prisión, la primera, por agresión física hacia su pareja en el año 2015. La segunda, fue porque las autoridades lo encontraron consumiendo sustancias ilícitas en su propio carro. Fueron casi dos meses en prisión por este último hecho. Tuvo que pagar fianza miles de dólares le permitieron su libertad, con la promesa personal de que esta vez las cosas marcharán en regla.

Peter sigue en la música pero con una proyección como actor en una serie o película para HBO.