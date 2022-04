“¿Para qué se tapa la cara? si no supiéramos quién es” Epa Colombia sube foto con su nueva novia

Epa Colombia ha decidido volcar su vida amorosa y empezar de cero, pues hace algunos meses conocimos la noticia de que Epa y la futbolista Diana Celis se separaban luego de seis años de relación, de vivir juntas y prácticamente tener una familia completa con sus perros.

El caso es que a través de sus redes sociales la creadora de contenido afirmó que ella no podía seguir engañándose ni engañando a sus seguidores con una relación que ya no tenía, por eso mismo decidió terminar y darse la oportunidad de conocer y tener nuevos amores, incluso afirmó que si Andrea Valdiri había pasado por cinco antes de conocer al correcto, ella hasta ahora estaba pasando por su segundo amor ¿será que piensa terminar pronto con Karol Samantha? al parecer su relación actual no cuenta para su futuro y puede que olvide igual de rápido a Karol como lo hizo con Diana Celis.

Ahora ha vuelto la polémica en su relación porque ha compartido otra foto con su nueva novia, sin embargo, no es una normal, por el contrario en una donde Epa le da un beso en la mejilla y otra donde se ven bastante cercanas de boca a boca, pero lo más curioso en las fotos es que Karol se está tapando la cara como si tratara de ocultar su identidad, lo que a muchos les pareció gracioso teniendo en cuenta que en redes sociales ya se confirmó que se trata de Karol, quien solía ser su mejor amiga.

Ante dicha publicación, varios usuarios afirmaron no entender porque le tapaba la cara y que la verdad se merecían, pues Diana para Epa Colombia, era mucho “que payasas, Celos no le llegan a los tobillos” “De una ñera a otra ñera, pareja perfecta, ni a los talones a Celos” “Si, divinas el par de guisas” son algunos de los comentarios que se pueden leer dejando claro que en definitiva los seguidores no soportan esta relación y por el contrario extrañan a Diana Celis.