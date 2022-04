Un sueño cumplido: Guns N’ Roses vuelve a Colombia en 2022

En el año 2019 la ilusión del público en Colombia llegó al máximo cuando se anunció que en la edición 2020 del Festival Estéreo Picnic regresaría la banda de Axl Rose y Slah: Guns N’ Roses, una banda que en definitiva es una leyenda del rock, desafortunadamente el encuentro no se pudo dar en ese momento a causa de la pandemia. Así mismo, hubo cancelaciones en los festivales Lollapalooza de Brasil, Chile y Argentina.

Sin embargo, los ‘Guns’ anunciaron hace tan solo un par de semanas una gira mundial que llegará a diferentes países donde se incluyen los territorios de Europa, América, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda.

Hasta el momento no se había confirmado si llegarían a Colombia, no obstante ya se confirmó oficialmente que los intérpretes de canciones legendarias como ‘November Rain’, ‘Welcome to the Jungle’, ‘Paradise City’ o ‘Sweet Child O’ Mine’ llegarán en el ‘año de los conciertos’ al país. 2022 está llamado a ser uno de los más importantes para las tarimas.

Así las cosas, la fecha escogida para el gran evento que permitirá a muchos revivir o más bien, completar lo vivido en 1992 y para otros poder verlos por primera vez, será el 11 de octubre en la ciudad de Bogotá. Lo que más emociona es que el lugar será el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

¿Y sobre las boletas?

Aún no han salido comunicaciones oficiales sobre los canales de venta de boletería en el país, sin embargo, a través de la página oficial de la banda ya se anunció que estarán disponibles próximamente y se confirma la fecha de este concierto que deja nuevamente a Colombia y a Bogotá como uno de los epicentros musicales más importantes de América Latina y porqué no decirlo, del mundo.