“Su envidia me hace más fuerte, más importante”: Rafaella, hija de Marbelle lanza mensaje a sus críticos

En febrero de 2022 Rafaella, hija de la reconocida actriz y cantante colombiana Marbelle, estuvo en el foco de las redes sociales y múltiples medios de comunicación debido a que fue denunciada por una supuesta agresión física a una mujer que le pidió hacer un uso correcto del tapabocas, el hecho rápidamente se volvió viral a través de Twitter.

No obstante, recientemente la también modelo compartió un video en el le responde a todas aquellas personas que se han tomado el tiempo de escribirle tanto a ella como a su mamá para agredirlas o tratarlas mal por alguna razón.

Así las cosas, Rafaella Chávez comentó que muy probablemente cada uno de esos comentarios nace de la envidia que sienten por ella y su familia al ver el éxito que han logrado, asegurando también, que esas palabras solo la hacen más fuerte.

“La crítica me hace importante y su envidia me hace más fuerte, más importante. Entonces, sigan haciendo lo suyo. De verdad que eso no va a impedir que siga mi camino y que siga alcanzando mis sueños”, afirmó contundentemente.

Además, agregó que lo único que le desea a todas esas personas son bendiciones, aprovechando también, para invitarlos a que vivan su vida y dejen vivir la de los demás ya que el tiempo es poco.

“Les deseo las mayores de las bendiciones porque esas son personas que las necesitan. Recuerden que la envidia es el dolor que causa prosperidad en los otros. Así que vivan su vida, es la única que tienen”, agregó.

Cabe resaltar que en los últimos días su mamá, Marbelle, ha sido uno de los personajes más polémicos del entretenimiento en Colombia ya que ha resaltado gracias a la cantidad de comentarios insultando a otras personas, especialmente, quienes tienen una forma de pensar distinta a la suya y por eso, incluso en Villavicencio hubo personas que le dijeron que no es bienvenida en su departamento.