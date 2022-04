¿Ahora dan consejos de amor? Esto dicen Camilo y Carlos Vives

Camilo Echeverry y Carlos Vives hace tan solo un par de semanas sorprendieron con su canción ‘Baloncito viejo’ la cual ha tenido una gran acogida por parte de los fanáticos de ambos artistas quienes desde siempre se mostraron admiración mutua y con esta colaboración llegaron a un sueño que los dos lograron cumplir.

Así las cosas, tanto Vives como Camilo han utilizado sus redes sociales para ver la habilidad que tienen sus seguidores con un balón, mostrar amor e incluso el desamor que pueden vivir algunos de los internautas.

Sin embargo, algo que llamó la atención en las redes sociales es que ahora los dos artistas “abrieron un consultorio” en el cual están dando consejos de amor, en este caso de la reciprocidad.

El consejo que dieron Carlos Vives y Camilo

Desde un estudio de grabación, y con el objetivo de seguir promocionando esta canción, los dos artistas de una manera muy divertida quisieron mostrar su experiencia en las cuestiones del corazón, razón por la cual ‘el patrón’ decidió hacer una franca y sincera explicación de su forma de ver “la reciprocidad”.

“Si no te entregas en serio, si no es un amor completo por donde vienes te vas. Si tú quieres entregarte y crees que esa persona es la persona de tu vida pero no hay reciprocidad, ahí no es”, aseguró.

Posteriormente, fue el mismo Camilo quién entre risas comentó que era pertinente preguntar qué era la reciprocidad para finalizar de una forma muy divertida invitando a todos sus seguidores a escuchar ‘Baloncito viejo’ en todas las plataformas digitales.

El video, que fue subido en la cuenta de Vives, rápidamente superó la barrera de los 27.000 likes junto con varios comentarios donde aseguraban que deberían considerar dedicarse a dar consejos.