Esta fue al reacción de Juanes al ganar el premio Grammy

En el marco de la edición número 64 de la entrega de los premios Grammy, hubo una alegría inmensa para todo el público colombiano ya que Juanes logró hacerse con el mayor honor de la industria de la música gracias a su noveno trabajo discográfico: ‘Origen’.

En el disco, el paisa busca recordar un poco de aquellas influencias que lo han marcado durante toda su vida para ser el músico que es hoy en día, reconociendo así, algunas de sus mayores inspiraciones como Juan Gabriel, Elkin Ramírez, Bruce Springsteen o Fito Páez.

Sin embargo, además del galardón, una de las situaciones que más llamó la atención de miles de usuarios en las diferentes redes sociales, es la manera en la que el intérprete de ‘El amor después del amor’ en su nueva versión, se enteró que acababa de convertirse en el ganador del premio a mejor álbum de rock o alternativo latino.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el artista publicó una serie de videos donde se le nota caminando y moviéndose por un aeropuerto mientras se emociona, grita y agradece que ‘Origen’ haya podido ser reconocido como el más importante en su categoría.

En un segundo video, Juanes cuenta un poco de la experiencia y el momento exacto en el que recibió la noticia. Asegura que en el momento se encontraba aterrizando en el aeropuerto de Miami después de llegar de Portugal y justo cuando se bajó del avión entró a ver la transmisión de los premios llevándose así esta gran noticia.

“Literal me bajo del avión, me pongo a caminar por el ‘tunelsito’ este viendo por el teléfono los Grammys y... oh, nos acabamos de ganar mejor Grammy con álbum de ‘Origen’. No saben la alegría que tengo. Estaba gritando, parecía un loco y la gente no entendía lo que estaba pasando”, señaló.

El paisa se encontraba nominado junto a Diamante Eléctrico, Bomba Estéreo, C. Tangana, Nathy Peluso y Zoé