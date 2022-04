Adiós a la favorita de MasterChef, Carolina Gómez

Desde el inicio del programa Carolina Gómez se ganó el cariño no solo de sus compañeros de cocina sino de los televidentes con su carisma, amabilidad y empatía que demostró en cada capítulo del programa. La ex reina y actriz dejó el reality más grande de cocina debido a un mal desempeño en la prueba de eliminación. Este reto de eliminación era el primero que enfrentaba la actriz junto a Tatán Mejía y Manuela González. La presentadora de MasterChef Celebrity, Claudia Bahamón, anunció que Tostao no estaría presente en este decisivo momento.

Frente a la decisión de los jurados Jorge Rausch comentó “a veces la persona que se va eliminada se va por un error grande que comete, ese no fue tu caso. Fueron varias cositas que sumaron. (...) Para empezar tu plato era mucho más sencillo, tenía menos esfuerzo y dedicación que los otros”, y es que los motivos que dejaron a Carolina estuvieron fuera de sus manos, ya que durante la prueba demostró que estuvo con quebrantos de salud, hecho que se vio reflejado en el plato entregado a los jurados.

En sus palabras de despedida, Carolina mencionó que se sintió honrada al haber participado con los compañeros que la acompañaron hasta ese punto de la competencia. Además, no pudo ocultar la emoción que sintió por haber recibido tanto amor por parte de sus compañeros. Como palabras finales le mencionó a sus compañeros la importancia de no creerse más ni menos que nadie, palabras que se quedaron grabadas en sus memorias, y que como mencionó Tatán Mejía “Te ponen los pies en la tierra”.

Sin duda en el reality no está nada escrito, porque los que un día son los favoritos en llegar a la final, al otro pueden decirle adiós al programa.