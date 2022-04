Se casó el actor Juan Fernando Sánchez con la compositora Nina Rodriguez

Juan Fernando Sánchez ha sido uno de los actores más destacados de la televisión colombiana por interpretar diferentes papeles, el más reciente por su aparición en la Serie de Juanpis González en Netflix con el personaje ‘Martín’ quien ha generado odios entre los televidentes gracias a su calidad interpretativa en la pantalla. Se dio a conocer que Juan Fernando se casó este 2 de marzo con la ex miss top model of the world y compositora Nina Rodriguez.

Poco se conocía sobre la ceremonia, pero gracias a los asistentes y de la misma Nina, se dio a conocer la noticia. La nueva novia reveló en sus redes sociales que su vestido fue hecho a mano por mujeres artesanas del Valle de Ubaté.

Estas fueron algunas imágenes que fueron reveladas por los asistentes a la ceremonia.