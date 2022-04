Francia Márquez participó en el Factor X y expresó su admiración por Marbelle

En el más reciente debate vicepresidencial, Márquez le envió “abrazo ancestral para que sane”, a Marbelle tras haberla llamado ‘King Kong’ en redes sociales. La respuesta negativa de la cantante no se hizo esperar Le devuelvo su abrazo ancestral para que se lo guarde. Usted no me da confianza ni me representa en ningún sentido. A mi no me venga con el discurso barato con el que quieren engañar a la gente”, pero ante esta negativa, Francia Márquez no dudó en expresar su admiración por Marbelle en Twitter, donde además confesó que llegó a participar en el reality de canto ‘Factor X’, cuando ella era jurado en el programa.

Lea también: Cómo puedes ver los premios Grammy 2022 en línea y gratis

Mediante un hilo de Twitter la coequipera de Gustavo Petro relató lo que vivió en su adolescencia, entre ella la admiración que le tenía a Marbelle cuando era adolescente “Querida @Marbelle30 no entiendo como me odias sin conocerme, como desconfías de mi si nunca hemos tenido la oportunidad de trenzar una relación de amistad. Déjame decirte que al contrario, yo desde adolecerte te he admirado.”, inició el hilo.

Lea también: “Sumicito, sumicito no es”: Manuela González sobre Tatán Mejía en MasterChef

Además, relató lo emotivo que fue para ella salir de su pueblo con la maleta cargada de sueños para poder presentarse en el reconocido reality de canto ‘Factor X’ cuando Marbelle era jurado y seleccionaba a los participantes que merecían pasar o no a la siguiente etapa.

“Hace algunos años fui una de los millones de jóvenes que con ilusión se presentó a una audición en la que tú estabas como maestra de música (...) Cuando salí de mi comunidad mi abuela me echó la bendición y me dio el abrazo ancestral que hoy desde lo más profundo de mi corazón te ofrezco. Durante el recorrido montada en el bus, pensaba en la ilusión de lo que pasaría si llegara a clasificar”, relató la candidata vicepresidencial.

Al final del hilo le envió un mensaje final a la cantante: “Querida Marbelle, hoy la vida me puso en otro camino, luchar para llegar a ser la Vicepresidenta de Colombia”.