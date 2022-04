Ya son 67 años de la leyenda del rock Angus Young

El 31 de marzo de 1955 llegó al mundo una persona que con un uniforme colegial, una Gibson SG y unos cuernos con luces rojas logró dejar su nombre escrito con tinta indeleble en la historia de la música y el rock: Angus Young.

Es uno de los miembros originales de la banda australiana de hard rock AC/DC, esa misma que logró sobreponerse a las adversidades de tener que cambiar de vocalista en uno de los momentos más importantes de su historia pues el 19 de febrero de 1980 Bon Scott fallecería ahogado en su propio vómito, sin embargo la llegada de Brian Johnson significó la manera en la que esta banda resurgiría, si bien no de la misma manera, de una distinta que permitió seguir llevando más ‘TNT’ al mundo.

Así que, con motivo del cumpleaños de esta leyenda viva de la música y un homenaje a la historia de la banda qué tal si recordamos cinco riffs de guitarra inconfundibles tocados por el menor de los ocho hermanos Young.

1. TNT

La canción fue escrita originalmente por Angus y Malcolm Young en compañía de Bon Scott. Fue lanzada como sencillo en el mes de marzo de 1976 e hizo parte del álbum que llevaría este mismo nombre ‘T.N.T’, allí también se encuentran canciones como ‘It’s a long way to the top (If you want Rock and Roll)’. Si bien en una primera versión fue interpretada por Bon Scott, también hay una versión hecha por Brian Johnson. Además, ha hecho parte de muchas películas.

2. Highway to Hell

Hace parte del álbum homónimo estrenado en 1979 y tiene una de las melodías que más fácilmente se pueden reconocer en la historia del rock, además, fue la primera canción de AC/DC en hacer parte de los listados de canciones más importantes de Estados Unidos. Según se cuenta, ‘Highway to hell’ era el apodo de una carretera muy peligrosa en Australia llamada Canning Highway donde muchas personas perdieron la vida, el tramo de carretera coincide con el lugar donde vivía Bon Scott.

3. Back in Black

Esta es tal vez la única canción que alcanza el nivel de fama y reconocimiento casi inmediato que tiene también Highway to Hell. Esta canción marcó el nuevo inicio de AC/DC, es decir, el debut soñado de Brian Johnson que además, llegaría nada más y nada menos a convertirse en uno de los mayores himnos para los fanáticos de la agrupación. Se dice que Angus Young había tenido en su cabeza el riff desde hace ya varios años, pero que no había encontrado el momento perfecto para utilizarlo hasta la llegada de Back in Black.

4. Thunderstruck

Esta es posiblemente la canción más enérgica de AC/DC, el riff es sumamente rápido y de fácil recordación, además, se repite durante casi la totalidad de la canción. Eso, sin contar con la forma en la que la palabra ‘Thunder’ es dicha por la banda en múltiples ocasiones la cual genera un sentimiento de adrenalina en todo aquel que decida escucharla. Angus Young solía decir que la inspiración para escribir estas líneas de guitarra llegó gracias a que alguna vez se encontraba volando en un avión el cual casi fue alcanzado por un rayo y por consiguiente, casi se estrella.

5. Rock and Roll Train

Viajando hacia la historia un poco más reciente de la banda, que si lo analizamos ya no es tan reciente pues data hace 14 años, Rock and Roll Train fue el sencillo que llevó a los fanáticos de AC/DC a recordar los años dorados de la banda. Además, fue el primer tema del álbum Black Ice y la historia hace referencia a todos los momentos que han pasado siendo una banda de rock, además, la escribieron mientras viajaban en un tren. Hizo parte de algunos de los listados más importantes como Billboard hot #100 Mainstream rock tracks.

