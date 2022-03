Skirla y Anna, los eliminados de El Desafío The Box y estas fueron las reacciones

Desafío The Box Captura de pantalla Canal Caracol

La competencia se pone cada vez más y más dura y por supuesto los competidores temen cada vez que se da la prueba de sentencia, en donde el equipo ganador escoge a los competidores que se ponen el chaleco que los lleva al límite entre la espada y la pared, donde se decide si se quedan en el programa o salen finalmente, además donde tienen que sacar todas sus capacidades físicas y la capacidad metal para poder llevar toda la prueba con calma hasta el final y poder sobre salir. Esta noche la competencia estuvo a un nivel excepcional, pues no solamente puso a prueba la fuerza de sus manos y sus piernas, si no la capacidad para resolver la manera más rápida y fácil de hacer las cosas.

Lea también: El extravagante regalo que le dio La Liendra a Dani Duke en su casa

La prueba consistió básicamente en llevar unas bolas de hierro por arriba de unas plataformas de madera y por el piso, las cuales por supuesto eran más complacidas no solo por su peso, sino por los mismo obstáculos que los competidores encontraban en todo el camino, para al final encestar dichos balones en tres llantas. El primero en salvarse fue Juan Pablo, el segundo fue Carballo del equipo Alpha y finalmente quedó de ultimas y como eliminado Skirla, quien realmente quedó bastante shokeado al igual que sus compañeros, pues Maleja en medio de lagrimas afirmó “que man para tener potencial, nos peinaba cuando tenía que paginarnos” lo que el mismos Skirla contestó con un “No quería irme”.

Lea también: Bad Bunny ha tenido una dura caída en pleno concierto y casi no se puede parar

Por parte de las mujeres, dicha competencia también estuvo bastante reñida, sin embargo, y a pesar de ponerle todo su esfuerzo, finalmente quien quedó eliminada fue Anna, del equipo Omega. Por supuesto sus compañeros “se que tuve momentos en los que dije no, pero hoy realmente estaba muy motivada, no quería hacerlo pero me alegro mucho haber compartido con ustedes” afirmó la concursante del equipo Omega, quien lastimosamente tuvo que partir .

Karla, una de sus compañeras más cercanas a Anna afirmó “estoy triste porque se va, pero estoy enormemente feliz de conectar con ella y saber que tengo una amiga nueva afuera” y por el lado de Gamma, Emily, quien se salvó esta misma noche de la muerte se dirigió a Skirla ”se me hace un nudo en la garganta, él sabe que lo quiero mucho, que le agradezco haber estado conmigo cuando no podía más”