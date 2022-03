“Criollo tiene un cuerpazo”: Esto piensan las mujeres del equipo Alpha sobre los hombres de El Desafío The Box

Esta noche los ánimos terminaron abajo por los concursantes que tuvieron que salir del equipo, pues para ningún equipo es fácil que uno de los suyos salga, además porque las relaciones que se han conformado de amistad, han sido muy profundas por el apoyo que entre ellos mismo se han dado en los momentos más difíciles, pues Skirla y Anna, del equipo Gamma y Omega respectivamente, salieron bastante tristes, dejando a sus compañeros de igual forma, sin embargo, no todo lo que se vive en El Desafío The Box con penas, pues hemos visto como a lo largo de los años muchas parejas se han conformado, prueba de ello fue Melina Ramírez y Mateo Carvajal y su relación llegó a tal nivel que ahora comparten un hijo, a pesar de que su relación amorosa no funcionó. Ahora, el turno en esta temporada al parecer es para el equipo Alpha.

Antes de empezar la dura prueba de eliminación, el equipo Alpha se reunió en su casa para hablar de varias cosas, entre ellos los hombres más atractivos de esta temporada, así que Tarzán lanzó la pregunta de si a Grecia Samir empezaba a coquetearle, ella que haría, pero ella de una forma bastante tajante respondió “No, no me gusta” a lo que Alexa afirmó que a ella tampoco, añadiendo que Samir parecía un ruso y le apuntaba a todo a ver que caía, sin embargo, rescataron que Criollo tenía muy buen cuerpo pero Duvan era el más educado de todos “Duvan es muy lindo y es super educado” afirmó Alexa, añadiendo “No, es que que tal uno se siente a hablar con el y salga como con poco contenido, como paquete grande de pepitas, que sea solo empaque” terminó por decir.

Pero las cosas no terminaron ahí, pues Tarzán aprovecho la oportunidad para confesarle a Porto que le gustaba “a mi me gusta mi compañera de cama, es chevere dormir con ella” sin embargo ella dejó claro que solo había buen feeling amistoso.