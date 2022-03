Cali y El Dandee saludan desde ‘Malibú’

Los hermanos Mauricio y Alejandro Rengifo, mejor conocidos como Cali y el Dandee se han consolidado como uno de los dúos pop más importantes de Colombia. Canciones como ‘Yo te esperaré’ o ‘La estrategia’ se han ganado un lugar muy importante en la escena nacional, eso, sin desconocer el trabajo en producción por el que Mauricio (Dandee) en compañía del también productor Andrés Torres ha hecho para artistas de talla internacional como Morat o Luis Fonsi, apoyando a este último en el lanzamiento del súper éxito mundial ‘Despacito’ en el año 2017, solo por dar un ejemplo de su trayectoria.

Para el 2022 Cali y el Dandee presentan un nuevo trabajo discográfico llamado ‘Malibú’ y estuvieron hablando en exclusiva con PUBLIMETRO para contar todos los detalles de qué trae esta nueva etapa musical de la agrupación.

P: Cuéntenos un poco sobre los retos a los que se enfrentaron para hacer este nuevo álbum, las colaboraciones con Aitana, con Fonsi. ¿Qué es ‘Malibú’?

Mauricio Rengifo (MR): Fue un álbum en el que queríamos hacer algo muy diferente al anterior, Colegio, ese fue mucho más alegre, eran recuerdos felices del colegio, los amores de esa época y desde un punto de vista en el que además estábamos en plena pandemia y no queríamos sentirnos tristes, queríamos estar bien. En este momento el reto era diferente y queríamos sonar diferente, por eso decidimos entonces salir del estudio en el que siempre estábamos y arrancamos para Malibú que es, además, un sitio en el que en teoría todo está perfecto, es de película, está lleno de famosos y es como idílico para hacer y permitirnos en ese ambiente jugar a hacer todo lo contrario, hablar de despedidas, tristezas un álbum mucho más oscuro, desamores, peleas. Queríamos que estando en esos sitios pudiéramos acceder también a todas esas cosas que uno se guarda en los momentos tristes. En los momentos tristes queremos estar felices y en los felices nos permitimos estar tristes y simplemente de eso se trata Malibú, de historias, de tristezas, desamores y peleas, de mucho Cali y el Dandee en su core con letras y con rap otra vez. Es un álbum que nos disfrutamos mucho haciendo.

P: Cali y el Dandee siempre se ha caracterizado por romper esquemas y ser un poco diferentes a lo que los demás ofrecen. ¿esos sonidos diferenciales es tal vez lo que la industria está exigiendo?

Alejandro Rengifo (AR): Si, como lo dijo Mauro en ‘Malibú’ exploramos un lugar un poco más oscuro, un lugar que tocábamos mucho en nuestros inicios y sobre todo, estar en un lugar tan perfecto te ablanda la cabeza y el corazón para hablar de cosas que de pronto en otros lugares no hablarías y volvemos a esos inicios de nuestro proyecto, y no con lo que la gente está pidiendo, sino disfrazado e instrumentado y producido como están sonando ahorita las canciones, que es de mucho nivel. Yo creo que ahorita las canciones están pasando por un gran momento en la medida que todo está sonando mucho mejor que antes.

P: Ustedes tuvieron que enfrentarse a un cambio de locación, en ese sentido ¿qué retos se les presentaron junto con Andrés (Torres, productor amigo) al momento de salir y llegar a un estudio que no es el de ustedes y en el que no se sentían tan cómodos?

MR: En este álbum sobre todo, yo creo que queríamos poder fluir de una forma diferente, por eso salimos del estudio en el que yo me siento todos los días a trabajar, y Andrés se sienta al lado mío para producir canciones a otras personas. Esta vez jugamos diferente, Andrés jugaba al rol de productor, nosotros con el rol de artistas y como escribiendo, no tan formal a como lo hacemos día a día, es más quirúrgico. No queríamos estar en el estudio haciendo lo mismo de siempre solo que esta vez para Cali y el Dandee, en gran parte por esto nos fuimos también para este estudio en Malibú, hay unas canciones en las que volvemos al rap porque siendo oscuras, queríamos que se contaran mucho más intensas y te digo, nos encantó el experimento; de hecho la próxima vez no va a ser en Malibú pero si nos vamos y nos desconectamos un poco de lo que es la producción todos los días, por oficio, eso que hacemos por rutina con Andrés.

P: ¿Cuál fue tal vez esa colaboración que más les costó sacar adelante para ‘Malibú’?

MR: Afortunadamente ninguna. Siempre colaboramos con gente con la que fluye. No nos mata ese tipo de colaboración por marketing que no es natural, así que el 99% de featurings que hacemos pasan con amigos de nosotros y el otro 1% se vuelven amigos de nosotros después de trabajar. Estuvimos con Aitana, a la que queremos y admiramos un montón y con la que ya habíamos trabajado, con Mau y Ricky, con Guaynaa que fluyó súper bien. Fonsi que es un amigo desde hace mucho y teníamos en el checklist un pendiente de hacer una canción juntos

AR: Con Beret…

MR: Con Beret que llevamos siguiéndolo hace mucho tiempo y sentimos que ve la música de forma muy similar a nosotros y eso fluyó súper bien también, creo que todo estuvo como debe ser una colaboración y no desde el punto de vista del mercadeo. No es solo un truco para tener más reproducciones sino un truco para que la canción quede mejor y el mensaje se pueda dar al 100% como lo pensamos.

P: ¿Y qué sabemos de la gira? ¿Cuándo los podremos tener en Colombia?

AR: En diciembre estuvimos haciendo muchos conciertos y a medida que todo vaya estando mejor esa es la idea, queremos estar en muchos lugares y desahogarnos, desquitarnos de los dos años en los que no pudimos hacer muchos conciertos, así que si, espérenlo.