Samuel L. Jackson actuará en Broadway dirigido por su esposa

El premiado actor Samuel L. Jasckson actuará en Broadway dirigido por su esposa, la también actriz LaTanya Richardson Jackson, en el reestreno de “The Piano Lesson”, del dramaturgo afroamericano August Wilson, obra que le valió un premio Pulitzer en 1990.

Richardson será la primera mujer que dirija en Broadway una obra de Wilson (1945-2005), y subirá a escena el 19 de septiembre en el teatro Saint James, que abrió sus puertas en 1927 y donde la obra se representará por 16 semanas.

“The Piano Lesson” es parte de una serie de diez obras que Wilson escribió sobre la vida afroamericana y cada una está ambientada en una década diferente del siglo XX, recuerda hoy The New York Times.

En este caso, la trama tiene lugar en la década de 1930 y, como la mayoría de esas diez obras de Wilson, está ambientada en Pittsburgh.

La pieza, que se estrenó en Broadway en 1990, una semana después de haber ganado el Pulitzer, estará protagonizada por Danielle Brooks y John David Washington (hijo de Denzel Washington), que interpretan a una mujer y su hermano que están en desacuerdo sobre si vender un piano en el que están tallados los rostros de sus antepasados esclavizados, mientras que Jackson dará vida a su tío, Doaker Charles.

En 1987, el famoso actor interpretó al hermano cuando la obra se presentó en el teatro de la Universidad de Yale, en Connecticut, bajo la dirección de Lloyd Richards, y que contó con Richardson Jackson como espectadora.

Esta será la primera vez que la actriz dirige en Broadway, pero lo ha hecho en otros lugares, incluida una producción de “Two Trains Running” de Wilson en True Colors Theatre, en Atlanta, indica además el periódico.

La obra será producida por Brian Moreland (“Thoughts of a Colored Man”), Sonia Friedman (“Harry Potter and the Cursed Child”) y Tom Kirdahy (“Hadestown”).

EFE