Así reaccionó Yailin y Anuel AA cuando escucharon esta canción de Karol G

Hace poco vimos que durante el concierto que dio Karol G en Puertorrico, Anuel AA apareció de sorpresa en el escenario para cantar una canción de los dos, lo que dejó ver no solo que al parecer las cosas entre los dos estaban más tranquilas, sino que el mismo amor que se tenían ganó, no de forma romántica pero Anuel nos dejó saber que había una amistad entre ellos dos. En dicha aparición, Karol G incluso le dijo que le agradecía por todo lo vivido y que lo amaba por eso, dejando claro que al parecer las cosas que habían pasado entre los dos habían sido perdonadas. Muchos de los seguidores creyeron que la pareja finalmente volvería, pues la insistencia del puertorriqueño había sido mucha, sin embargo, por medio de una foto, dejaron claro que su relación ya no era romántica.

Luego de eso, conocimos que Anuel no solamente sostenía una relación con otra mujer, sino que en menos de nada y con tan solo un mes de oficializarla, decidió que se casaría con ella, lo que sorprendió en gran medida a todos los seguidores, además de defenderla cada vez que puede porque al parecer Karol G es un tema que realmente le afecta, pues a través de las redes sociales hemos visto sus reacciones y no parecen agradarle de a mucho.

Ahora, el fin de semana la pareja decidió ir a bailar y hacer aparición en una discoteca, lo cuál todos los presentes notaron, pero hubo un incidente que los hizo retirarse y fue precisamente que sonó una canción de Karol G “Mamii” para ser más específicos, lo que generó una gran molestia porque se dice que dicha canción es para Anuel.

Apenas sonó, Anuel cogió un hielo y se lo puso en la frente al dj de esa noche, lo cuál fue grabado por varios espectadores y luego de eso la pareja salió del sitio. El video se hizo tan viral que hasta el mismo dj salió a hablar sobre la situación, afirmando que él había puesto varias canciones del cantante y de la misma Yailin, pero que la gente estaba pidiendo “Mamii” a lo cual él accedió, añadiendo que le parecía una falta de profesionalismo por parte de él.