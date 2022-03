Entre lágrimas, Gamma afirma que los sacarán solo en camilla

Al pasar del tiempo, el descaste tanto mental como físico se hace notable cada vez más en el campo de El Desafío, pues dichas pruebas ponen al límite a cada uno de los participantes y saca lo mejor y lo peor de ellos, sin embargo, si es cierto que Beta y Alpha, han sido los equipos que menos han sufrido por comida o alguna comodidad dentro de la casa, pues han tenido una gran racha ganadora y generalmente se disputan el primero y segundo puesto. Pero como siempre hay un ganador, hay un perdedor y debemos decir que el equipo más golpeado por las derrotas ha sido Gamma, quienes no solamente se han quedado sin comida, ni servicios, ni comodidades muchas veces, los han castigado hasta el punto que ha tenido que cortarse el cabello, como en este caso le pasó a Maleja, quien aprovecho para regalarle su cabello a su hermana con cáncer.

Lea también: Anitta insta a los jóvenes a votar en Brasil para “cambiar al presidente”

Ahora, luego de la derrota de esta noche, lo cierto es que los concursantes están más cansados y desesperados que nunca, pues llegaron a casa con ganas de renunciar y no seguir “no podemos seguir perdiendo” afirmó Emily entre lágrimas, quien fue acompañada por Maleja, pues al parecer todos habían resistido tanto que no podían más, incluso Maleja afirmó que ella estaba segura que podían porque el talento de todos era único, añadiendo que siempre quedaban muy cerca pero no lo suficiente para terminar como ganadores.

Ante esto el mismo Skirla opinó al respecto y afirmó que tendrían que ingeniárselas para poder sobresalir mucho más, pues él todavía tenía todas las ganas activas para poder salir campeón y que no saldría del programa si no era por una camilla.

Lea también: Dayana Jaimes confesó que su hija Paula aun llora por Martín Elías

Por supuesto al final todos simplemente se dieron un poco de ánimo y muchos han resaltado el valor que tenían por seguir adelante a pesar de las circunstancias.