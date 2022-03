“No represento al rock de manera tradicional”: Julieta Venegas

Julieta Venegas se ha convertido, sin duda, en uno de los más grandes referentes de la música pop latina desde hace ya varios años, de hecho, canciones como ‘Limón y Sal’ o ‘Algo está cambiando’, eso sin contar con ‘Nada fue un error’ se han convertido en casi que temas de cultura general cuando se habla de música en español.

Desde sus inicios en el rock hasta las nuevas fusiones que ha presentado, Julieta siempre será un referente disruptivo en lo que a sonido se refiere, de hecho, estuvo hablando con PUBLIMETRO sobre su carrera, sonidos y diferentes propuestas.

P: Eres una artista experimentada. Tienes un bagaje importante y ahora te estás aventurando a una nueva etapa de tu carrera de manera independiente, sin embargo, empecemos hablando sobre cómo te sientes al volver a un país que te reconoce y ha crecido musicalmente junto a ti.

R: Es muy lindo que lo digan. Colombia también es una alegría para mí y yo también siento que he podido crecer en Colombia, es una relación muy bonita y muy larga. Recuerdo la primera vez que toqué en un Rock al Parque, que de hecho, fue la primera vez que toqué en un festival grande en mi vida. Así que he podido ir en varias etapas de mi vida. También visitar, he ido a Bogotá de visita y son relaciones que empiezan a tener muchas dimensiones para mí, ya no es solo ir y tocar sino que también hay algo con la gente, es distinto y se va formando a través de los años. Es muy hermoso saber que estoy en los recuerdos de la gente, marcando etapas de su vida por medio de mi música y todo eso. Para mí significa mucho. Si está eso, está todo.

P: Eres una artista que demuestra versatilidad. Empezaste haciendo rock, luego pasaste al pop, hace menos de un año hiciste una colaboración con Bad Bunny. Pero en este momento quiero que nos enfoquemos hacia el inicio de tu carrera cuando hacías rock. De hecho, gracias a eso hiciste parte del documental ‘Rompan todo’ de Netflix. ¿Qué significó eso para ti?

R: A mí me gusta mucho porque no represento el rock de manera tradicional. Yo sí empecé en el rock como tecladista de algunas bandas, y aunque trabajé con un productor de rock que es Gustavo Santaolalla, en mi carrera como solista siento que no he hecho rock tradicional. Nunca he sido guitarrera ni tenido esos elementos más típicos, eso sí, he tenido la propuesta de probar otras cosas sin tener una fórmula hecha. Es probar por ejemplo el acordeón con la caja rítmica y ver qué pasa, por ejemplo. Si alguna piedrita puse para la construcción de lo que es la memoria de la música latinoamericana, tiene que ver con la libertad y esa búsqueda. Cada vez los géneros van creciendo en diferentes direcciones con personalidades muy distintas. Ahora cuando hablamos de rock, no solo hablamos de rock, también hablamos de pop, de trap, de hip-hop. Hay muchas maneras de expresar las cosas y es saludable para la música. Yo soy muy de la idea de que primero son las canciones y luego los géneros.

P: Es decir, para ti el rock trasciende del formato de guitarra, bajo y batería y pasa a ser más de espíritu y ser disruptivo con la propuesta…

R: Tal cual, es una expresión. Para mí en el momento en el que alguien cae en la comodidad de decir “yo soy esto y este es mi estilo” hay algo creativo que se apaga. Si siempre escribes una canción pensando en la misma fórmula es lo peor que te puede pasar como persona creativa. Para mí la gente que escribe, prueba y se está expandiendo dará un resultado divertido por más que sea errado, o algo no te guste, qué bueno seguir probando, siempre hay que moverse y seguir aprendiendo. Trabajar con personas diferentes te abre un poco la mente y te enseña algo y para mí eso es el rock, es esa apertura es lo que significa que alguien hace cosas que te prenda.

P: Y hablando de propuestas disruptivas, ¿Cómo fue trabajar con Benito? (Bad Bunny)

R: Yo realmente con el que tuve contacto todo el tiempo fue con Tainy. Él es como el ‘master mind’ de todo esto. Él hizo esta canción con Benito y como que tuvo ganas de traer a alguien de otro género, me llamó, y me invitó de la mejor manera, me dijo: “Tengo esta canción y está este personaje haciendo algo y me gustaría que le respondas. Qué le dirías?” A lo que yo inmediatamente reaccioné diciendo “Tainy, ¿en serio quieres que le responda a Bad Bunny? ¡Qué divertido!”. Fue súper lindo sentarme y pensar qué le iba a responder a un Bad Bunny muy duro que no cree en el amor. Fue muy lindo. Después, cuando ya estuvo el video, porque no coincidimos en la filmación, él estaba en California y yo en México, y fue todo increíble. Además, te aseguro que no fui para nada cool. En todo momento le dije que era divertido, que lo admiraba, que era muy cool, te amo, eres lo máximo y todo eso; y fíjate que él está proponiendo todo el rato estéticamente, musicalmente y me parece muy emocionante como artista, me interesa un montón, me parece más divertido verlo a él que a muchos que ya consideran estar totalmente consolidados.

P: Hace un par de años, Melissa Robles de Matisse revivió una canción tuya, ‘Andar conmigo’ y se viralizó rápidamente en redes sociales y muchas personas quisieron aprender a tocar el ukelele o acercarse a la música gracias a esta versión. ¿Cómo te sentiste al ver este fenómeno?

R: Es hermoso eso. Ese es el uso positivo de las redes sociales, o sea, hay diferentes usos pero esta cuestión de animarte a tocar una canción, filmarte y ver cómo te va es hermoso. Así hemos conocido a un montón de gente. En los últimos 10 o 15 años han llegado un montón de artistas que empezaron cantando covers, he visto gente que canta una canción mía y que me deja como “¡qué!”, sorprendida porque le traen algo diferente basado en su personalidad y es lindo ver cómo las redes sociales facilitan eso. No sé, estás en tu casa, te filmas y ya. Algo que no existía antes.

P: ¿Con qué podremos encontrarnos en tus shows en Colombia?

R: Es un show de tocar, quiero tocar instrumentos, canciones que la gente cante… habrá algunas que no conozcan porque son muy nuevas, sin embargo, vengo tocando hace mucho tiempo yo sola, por todo este tema de la pandemia y las cuarentenas, ahí estuve metiendo canciones nuevas que ya grabé y ya estará por salir el álbum, eso sí, me he vuelto muy flexible… muy flexible con el tema de cuándo estreno mi música, tocarla, todo, para mí los shows son una posibilidad de tocar canciones viejitas e incluso algunas inéditas que luego saldrán y la gente podrá recordar el show. Se trata de hacer recuerdos lindos.